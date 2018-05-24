Е-сигареты ослабляют защиту легких

Американские ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обвиняют популярный ароматизатор для электронных сигарет в том, что он разрушает механизма защиты легких от вирусов и бактерий.Речь идет об ароматизаторах, содержащих циннамальдегид — соединение, придающее корице характерный аромат и привкус. В ходе эксперимента клетки реснитчатого эпителия бронхов человека подвергали воздействию разведенными жидкостями для вейпов. При этом измерялась частота биения ресничек и оценивалась работа митохондрий по генерации клеточной энергии.Оказалось, что циннамальдегид нарушает митохондриальную функцию, снижает производство энергии в клетках эпителия, покрывающего бронхи, и, как следствие, снижается активность ресничек, предназначенных для отлавливания патогенных микроорганизмов и иных инородных тел. Таким образом повышается восприимчивость тканей легких к респираторной инфекции.Ученые считают, что необходимо проведение дополнительных исследования для оценки воздействия электронных жидкостей для вейпинга на ткани легких и, как следствие, на весь организм в целом. Пока полученные данные свидетельствуют о том, что обычный пищевой ароматизатор при его применении в электронных сигаретах приводит к критическим нарушениям естественной антибактериальной и антивирусной защиты легких.