Действительно ли повреждение родинки может привести к смерти?

Родинкой называют врожденное или приобретенное пигментированное образование на коже. Родинки могут быть разных цветов: коричневого, черного, красного и так далее. Чаще всего они передаются по наследству и их называют родимыми пятнами. Но также родинки могут возникать из-за гормональных сбоев, травм или слишком долгого пребывания на солнце. И хотя появление родинок не всегда говорит о наличии кожного заболевания или какой-то патологии, родинки могут служить первым звоночком о возможности ракового заболевания.Как правило, родинки имеют вид темных пятен на коже большого или маленького размера, и они не мешают человеку жить. Но есть и так называемые невусы - выпуклые родинки, которые в народе называют "висячими". Существует мнение, что если сорвать такую родинку, то человека ожидают неминуемые страшные последствия. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.Стоит отметить то, что срыв родинки - это образование опасной открытой раны. В случае, если вы не обработали вовремя травмированное место, есть риск занесения инфекции. Что, конечно, очень серьезно, ведь в таком случае человек может умереть от сепсиса.Любая ткань в нашем организме может генерировать опухоли. Одни из них доброкачественные, а другие - злокачественные. Опухоли кожи также могут быть разнообразными по строению. Но проблема родинок в том, что они способны превращаться в раковые. И лишь из маленькой точки на теле человека может появиться меланома. Для этого не обязательно травмировать родинку, но травма может стать провокационной.?Представим, что человек сорвал родинку. И после заживания она решила вырасти снова, но теперь не дорокачественной, а злокачественной. А это означает появление рака. В медицине родинки делятся на меланомоопасные и меланомонеопасные. К опасным приписывают пигментный пограничный невус, голубой невус, невус Ота и гигантский пигментный невус. А неопасными остаются внутридермальный пигментный невус, фиброэпителиальный невус, папилломатозный и веррукозный невусы, "монгольское пятно", и Halo-невус.Таким образом, если вы сорвали родинку, необходимо немедленно обработать рану и отправиться на прием к дерматологу, который назначит анализы, чтобы выяснить, есть ли риск образования злокачественной опухоли. Если да, то вас направят к онкологу, который более подробно будет исследовать возможность перерождения родинки в меланому.