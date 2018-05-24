Действительно ли повреждение родинки может привести к смерти?
Стоит отметить то, что срыв родинки - это образование опасной открытой раны. В случае, если вы не обработали вовремя травмированное место, есть риск занесения инфекции. Что, конечно, очень серьезно, ведь в таком случае человек может умереть от сепсиса.
Любая ткань в нашем организме может генерировать опухоли. Одни из них доброкачественные, а другие - злокачественные. Опухоли кожи также могут быть разнообразными по строению. Но проблема родинок в том, что они способны превращаться в раковые. И лишь из маленькой точки на теле человека может появиться меланома. Для этого не обязательно травмировать родинку, но травма может стать провокационной.?Представим, что человек сорвал родинку. И после заживания она решила вырасти снова, но теперь не дорокачественной, а злокачественной. А это означает появление рака. В медицине родинки делятся на меланомоопасные и меланомонеопасные. К опасным приписывают пигментный пограничный невус, голубой невус, невус Ота и гигантский пигментный невус. А неопасными остаются внутридермальный пигментный невус, фиброэпителиальный невус, папилломатозный и веррукозный невусы, "монгольское пятно", и Halo-невус.
Таким образом, если вы сорвали родинку, необходимо немедленно обработать рану и отправиться на прием к дерматологу, который назначит анализы, чтобы выяснить, есть ли риск образования злокачественной опухоли. Если да, то вас направят к онкологу, который более подробно будет исследовать возможность перерождения родинки в меланому.
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