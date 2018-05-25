Стресс убивает работников офисов в прямом смысле слова, заявляют эксперты

Традиционно считается, что работа на промышленных предприятиях, в горнодобывающей области сама вредная для человека. Но, как показали исследования, в смертельной опасности находятся и "белые воротнички". Проблему представляет феномен "выгорания" на работе.Главный специалист по охране труда и инспекции труда Бюро Международной организации труда (МОТ) в Москве Валентин Мокану приводит в пример случай молодой сотрудницы банка, умершей из-за стресса на работе. Девушка работала более 16 часов в день и все время ощущала груз ответственности. Мокану подчеркивает, что это не единичный случай.Эксперт добавляет: "Дело не в природе труда, а в его условиях. На каждом предприятии, на каждом рабочем месте, в каждом секторе необходимы определенные действия, которые будут обеспечивать безопасность работника. В наше время стресс - это феномен, который охватывает все больше и больше людей. И с ним нужно начинать серьезно бороться".