В чем опасность готовки на газовой плите

В нашей стране большинство кухонь оборудовано газовыми плитами. Это простая и удобная бытовая техника для приготовления самой разной пищи. Но результаты многочисленных исследований установили, что готовка на газовой плите несет серьезную опасность для здоровья. В связи с этим ученые рекомендуют использовать электрические плиты, которые полностью безопасны.Одними из первых такие эксперименты начали проводить норвежские ученые из университета Тронхейм. Они выяснили, что в процессе сгорания природного газа выделяются вредные вещества. Они попадают на приготовленную пищу, вызывая отравление организма. Также особому риску подвергаются повара и люди, которые по много часов проводят у газовой плиты дома или на работе.Ученые провели несколько экспериментов на кухнях в различных ресторанах. В ходе одного из них они анализировали состав дыма, который выделяется при жарке стейка на обычной сковородке. В результате замеров выяснилось, что уровень токсичных веществ при этом в среднем в 4-10 раз выше, чем если бы жарка выполнялась на электроплите. Известный токсиколог Питер Дингл в своих комментариях к эксперименту назвал две причины такого явления. Во-первых, газ сам по себе представляет особую субстанцию с многокомпонентным составом, поэтому при его горении неизбежно образование токсических продуктов распада. Во-вторых, открытый огонь больше обжигает продукты, поэтому также выделяется больше вредных веществ.Это не единственные научные исследования, которые установили опасность готовки пищи на газовых плитах. Ученые из Международного агентства по изучению рака установили канцерогенную опасность такого процесса. Для эксперимента они жарили 17 стейков со средним весом 400 грамм, а затем в течение 15 минут брали замеры воздуха. В первую очередь их интересовали канцерогенные вещества, которые приводят к образованию рака. Эксперимент позволили выявить, что при жарке мяса на газовой плите многие из этих веществ выделяются в опасных для здоровья концентрациях, а допустимая граница других до сих пор не известна. Результаты этого исследования норвежских ученых уже опубликованы в журнале Occupational and Environmental Medicine, который является очень престижным печатным изданием.Питер Дингл советует всеv людям, которые готовят еду на газовых плитах, обязательно использовать вытяжку. Это позволяет уменьшить количество вредных веществ, которые попадают в организм напрямую и через пищу. Таким образом, можно будет сохранить здоровье, уменьшить риск возникновения раковых заболеваний. Лучше всего заменить газовую плиту на электрическую, а также использовать другую бытовую технику для готовки.