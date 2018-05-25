Как понять, что вам не хватает железа?
Постоянная усталость. Понимаем, она может быть признаком чего угодно – от хронической депрессии до эмоционального выгорания и гормонального дисбаланса. И тем не менее, важно помнить, что именно железо отвечает за выработку гемоглобина. Если в организме его недостаточно, клетки не насыщаются кислородом – как результат, мы чувствуем себя уставшими с самого утра.
То же самое касается и цвета кожи: когда гемоглобин понижен, она становится болезненно-бледной.
Из-за недостатка кислорода у человека с дефицитом железа могут часто возникать головные боли и мигрени.
Сухие, безжизненные волосы также оказываются связаны с дефицитом железа. В запущенных случаях начинают страдать и ногти.
Низкий уровень железа провоцирует низкий же уровень гормона дофамина – а это прямой путь к сахарному диабету, постоянной смены настроения и даже болезни Паркинсона. Так что налегаем на мясо, мидии, устрицы и гречку!
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