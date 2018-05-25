Как понять, что вам не хватает железа?

Конечно, лучший способ точно определить, каких именно элементов не хватает вашему организму, – сдать анализ крови, и уже исходя из него подбирать оптимальные добавки (причём желательно, чтобы они были индивидуальные). Если времени дойти до лаборатории категорически не хватает, обратите внимание на симптомы ниже: именно они могут указывать на недостаток железа.Постоянная усталость. Понимаем, она может быть признаком чего угодно – от хронической депрессии до эмоционального выгорания и гормонального дисбаланса. И тем не менее, важно помнить, что именно железо отвечает за выработку гемоглобина. Если в организме его недостаточно, клетки не насыщаются кислородом – как результат, мы чувствуем себя уставшими с самого утра.То же самое касается и цвета кожи: когда гемоглобин понижен, она становится болезненно-бледной.Из-за недостатка кислорода у человека с дефицитом железа могут часто возникать головные боли и мигрени.Сухие, безжизненные волосы также оказываются связаны с дефицитом железа. В запущенных случаях начинают страдать и ногти.Низкий уровень железа провоцирует низкий же уровень гормона дофамина – а это прямой путь к сахарному диабету, постоянной смены настроения и даже болезни Паркинсона. Так что налегаем на мясо, мидии, устрицы и гречку!