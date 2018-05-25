Врач рассказал об особенностях лечения травами

Траволечение имеет место в современной медицине: однако использовать нужно лишь те настои, которые отвечают потребностям пациента, рассказал «Русской планете» кандидат медицинских наук Дмитрий Дурыгин.«Потребление трав зависит от состава настоя, который, в свою очередь, должен определяться в зависимости от болезней пациента — только в этом случае настой будет эффективным. Универсального рецепта, к примеру, трав для омоложения, не существует», — сообщил эксперт.По его словам, применять нужно в большей степени те травы, которые произрастают в регионе проживания. При этом лучше всего покупать именно травяные настои, а не экстракты, которые изготавливаются фармпромышленностью.«Пить настои можно не только при болезнях — они имеют свои вкусовые качества, поэтому подходят и для обычной жизни», — заключил Дурыгин.