Готовить шашлык ? смертельно опасное занятие

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Группа исследователей из КНР провела эксперимент на 20 добровольцах, которых поделили на три группы: первая готовила шашлык классическим путем, второй же группе не удалось полакомиться вкусным мясом, они подвергались воздействию дыма только через дыхательную систему и кожу. А третья группа испытуемых не только не ела мяса, но и защищала свое дыхание с помощью специальных средств, и дым воздействовал только на их кожу.Результаты исследований, которые были опубликованы в издании Environmental Science & Technology, показали, что наибольшая концентрация опасных соединений из дыма попадала в организм человека именно при употреблении приготовленного на углях мяса.В процессе приготовления мяса на углях в результате термического разложения целлюлозы образуется большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), многие из которых являются опасными канцерогенами и при попадании в организм способны изменять ДНК человека и увеличивать риск развития онкологических заболеваний.Большинство ученых, оценивая риск для здоровья человека, обращали внимание в основном на следующие факторы: какой объем ПАУ попадает в организм с пищей, приготовленной на гриле, а какой — при вдыхании мангального дыма. Однако до нашего исследования медики даже не представляли, какое большое количество вредных веществ попадает в организм через кожный покров. поясняет ведущий автор исследования профессор Эдди Цзэн (Eddy Zeng)Вторая по объему порция ПАУ при приготовлении шашлыка поглощалась именно кожей при контакте с дымом. Меньше всего ПАУ было обнаружено у тех испытуемых, которые просто вдыхали аромат жареного мяса.Авторы доклада отмечают: одежда только ненадолго защищает от опасного воздействия дыма. Эксперты рекомендуют стирать вещи сразу после приготовления мяса на углях. Ведь одежда может накапливать канцерогены и выделять их на кожу в течение длительного времени.