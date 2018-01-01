Единственная сигарета в день значительно увеличивает риск сердечных болезней

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Эксперты из Германии предупредили, что негативные последствия даже слабого курения продолжаются спустя годы. Немецкое Федеральное агентство по просвещению в области здоровья (BZgA) по случаю предстоящего Всемирного дня некурящих 31 мая предупредило об опасности для здоровья даже не очень интенсивного или пассивного курения. Об этом сообщает Medikforum.ru. Руководитель (BZgA) Хайдрун Тайсс:«При выкуривании табачной сигареты сужаются кровеносные сосуды, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение и усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему».Также при курении увеличивается риск атеросклероза, накопление бляшек в сосудах снижает снабжение сердечной мышцы и мозга кислородом. От этого повышается вероятность инфаркта миокарда и инсульта. По данным экспертов, живущие вместе с курильщиком люди имеют на 30% повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек бросает курить, необходимо несколько лет для восстановления организма. Хотя функция сердечно-сосудистой системы заметно улучшается уже в первые месяцы, полностью риск заболеваний приходит в норму лишь спустя пять лет.