Единственная сигарета в день значительно увеличивает риск сердечных болезней
«При выкуривании табачной сигареты сужаются кровеносные сосуды, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение и усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему».
Также при курении увеличивается риск атеросклероза, накопление бляшек в сосудах снижает снабжение сердечной мышцы и мозга кислородом. От этого повышается вероятность инфаркта миокарда и инсульта. По данным экспертов, живущие вместе с курильщиком люди имеют на 30% повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек бросает курить, необходимо несколько лет для восстановления организма. Хотя функция сердечно-сосудистой системы заметно улучшается уже в первые месяцы, полностью риск заболеваний приходит в норму лишь спустя пять лет.
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