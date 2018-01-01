Ребенок часто болеет: как с этим бороться

Многим знакома ситуация, когда малыш «не вылезает» из простуд. Если в первый год посещения детского сада это нормальная реакция организма, то дальше возникает вопрос – почему ребёнок так часто болеет, как укрепить его иммунитет?По классификации, предложенной в 1986 году педиатрами А.А. Барановым и В.Ю. Альбицким, часто болеющих детей можно определить следующим образом:Возраст Частота развития респираторных заболеваний за год Дети первого года жизни 4 и более Дети от 1 года до 3 лет 6 и более Дети 4-5 лет 5 и более Дети старше 5 лет 4 и более ПричиныСогласно эпидемиологическим данным, часто болеющие дети составляют 15-40% от общего числа детей. Процент значительный, что говорит о том, что проблема более чем актуальна. В качестве главной причины респираторных заболеваний у часто и длительно болеющих детей выступают изменения иммунологической реактивности, а точнее – неадекватность иммунного ответа при контакте с возбудителями инфекций дыхательных путей.Многие родители ошибочно полагают, что детям свойственно часто болеть, что они постоянно «ловят» различные вирусы в садике, на елке или в других людных местах. Поэтому и корректировать такую реакцию детского организма не стоит. Однако многие педиатры считают, что «часто болеющий ребенок», или ЧБД – это своего рода диагноз, синдром, который можно и нужно лечить.Что делать?От синдрома ЧБД страдает вся семья – кто-то из родителей вынужден брать больничный, чтобы ухаживать за малышом, тем самым теряя в заработной плате. Да и ситуация, когда вслед за ребёнком начинают хандрить все домочадцы, далеко не редкость. Изолировать ребёнка от всех болезней невозможно, важно сформировать щит, который будет препятствовать заболеваемости – крепкий иммунитет.Конечно, нужно правильно и своевременно лечить ОРЗ (острые респираторные заболевания). Если они имеют вирусную природу, а это бывает чаще всего, важно при первых признаках болезни помочь организму, приняв эффективное противовирусное средство. Параллельно врачи назначают средства борьбы с насморком, кашлем, болью в горле. Обязательно нужно обеспечить малышу постельный режим, обильное теплое питье, полноценное питание, проветривание помещения.Профилактика не менее значима. Она позволяет снизить частоту эпизодов болезни и значительно улучшить самочувствие ребенка. Профилактика бывает специфической и неспецифической. Специфическая профилактика – это вакцинация (особенно это касается гриппа). К неспецифической профилактике относятся соблюдение правил личной гигиены, прием витаминов (в том числе забота о сбалансированном питании), а также прием специальных препаратов.Одним из эффективных и безопасных препаратов, способных укреплять иммунитет, тем самым повышая устойчивость организма к различным вирусам, является спрей Тимоген, который был разработан российскими учёными более 25 лет назад, производится в Санкт-Петербурге. Активное вещество Тимогена — альфа-глутамил-триптофан. Оно идентично природному соединению, выделенному из экстракта тимуса (вилочковой железы). Это орган, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. То есть, по сути, один из главных «настройщиков» нашего иммунитета. Тимоген способствует нормальному функционированию органов иммунной системы и других структур, в которых так же происходит развитие и созревание иммунокомпетентных клеток (тимусе, лимфатических узлах, костном мозге, селезенке, диффузной лимфоидной ткани, коже и т.д.). Клинические исследования показали, что профилактический приём Тимогена увеличивает промежутки между эпизодами ОРВИ и гриппа, облегчает течение заболевания и снижает вероятность осложнений.Препарат предназначен для детей от 1 года. Удобная форма в виде назального спрея позволяет легко, быстро и безболезненно дать лекарство даже самым маленьким. Как же Тимоген при интраназальном введении оказывает влияние на весь организм? Дело в том, что слизистая оболочка носа имеет большую поверхность всасывания, развитую сосудистую сеть и минимальную барьерную функцию. Это позволяют небольшой молекуле препарата очень быстро проникать из полости носа непосредственно в кровь.