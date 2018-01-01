Ученые предупредили о последствиях ожирения во младенчестве

Количество детей, которым поставили диагноз ожирение, увеличилось в десять раз.Американские ученые предупредили родителей о последствиях, к которым может привести ожирение в младенческом возрасте.В рамках исследования, в котором приняли участие 223 ребенка, ученые проверили влияние ожирения на их когнитивные способности. Вес юных участников эксперимента фиксировался до двух лет.Завершилось исследование, когда детям исполнилось пять и восемь лет. Ученые проанализировали их когнитивные способности и выяснили, что память и пространственное мышление детей, которые во младенчестве имели лишний вес, работает хуже, чем у детей с нормальным весом.