Ученые предупредили о последствиях ожирения во младенчестве
Американские ученые предупредили родителей о последствиях, к которым может привести ожирение в младенческом возрасте.
В рамках исследования, в котором приняли участие 223 ребенка, ученые проверили влияние ожирения на их когнитивные способности. Вес юных участников эксперимента фиксировался до двух лет.
Завершилось исследование, когда детям исполнилось пять и восемь лет. Ученые проанализировали их когнитивные способности и выяснили, что память и пространственное мышление детей, которые во младенчестве имели лишний вес, работает хуже, чем у детей с нормальным весом.
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