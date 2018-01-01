Медики подсказали, как уберечься от сальмонеллеза

Сальмонеллез – одно из самых распространенных опасных кишечных заболеваний. Им может заразиться как взрослый, так и ребенок.Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы избежать заражения сальмонелозом.Нужно покупать только пастеризованные яйца и хранить их только в холодильнике. Не держите поврежденные яйца, а также очень грязные.Варите яйца вкрутую: исключите потребление яиц с жидким желтком. Блюда из яиц готовьте при температуре не менее 70 градусов.Храните яйца в специальных контейнерах, поскольку инфекция может поражать соседние продукты и стенки холодильника. Откажитесь от непрожаренной яичницы.