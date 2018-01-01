Рассчитан минимум белка для пожилых людей

Голландские ученые из University Medical Centre Groningen доказали, что дефицит белка в пожилом возрасте значительно повышает риски для пожилых людей умереть от сердечной недостаточности.В исследовании приняли участие более 2 тысяч европейцев, средний возраст которых составил 68 лет. На протяжении двух лет ученые наблюдали за их состоянием здоровья, анализировали их рацион и контролировали потребление белка путем анализа мочи. После того, как были учтены такие факторы, как возраст и функция почек, обнаружилась огромная разница между людьми, которые ежедневно потребляли большое количество белка, и теми, кто этого не делал.За 2 года исследования почти треть людей (31%), получавших менее 40 г белка в день, умерли. В группе, которая съедала более 70 г белка ежедневно, доля умерших была почти в 2 раза меньше и составила 18%.Согласно проведенным расчетам, потребление 70 г белка в день на 50% снижает риск умереть от сердечной недостаточности. А нехватка белков, напротив, на 46% этот риск увеличивает.Это объясняется тем, что с возрастом сердечная мышца человека слабеет и не может эффективно снабжать тело кровью. Но не менее 10% пожилых людей страдают от сердечной недостаточности, и их организм оказывается не в состоянии справиться с этой проблемой.Компенсировать утрату мышц помогает белок, который содержится в орехах (20 г белка в 100 г продукта), мясе (2 куриных грудки дают 72 г белка), яйцах (1 яйцо — 6 г белка), молочных продуктах (в 100 г сыра — 25 г белка).