Внезапное похудение назвали симптомом страшного рака

Ни в коем случае нельзя игнорировать такой опасный симптом, как внезапная потеря веса. В частности, он может говорить о раке легких, который обнаруживают часто уже очень поздно. Многие миллионы людей в разных странах мира, включая и Россию, готовы пойти на всё для того, чтобы избавиться от некоторых объемов веса. Однако внезапная и резкая потеря веса - вовсе не повод для радости, а показание для того, чтобы немедленно посетить врача. В частности, необъяснимое похудение может говорить о раке лёгких, основные симптомы которого часто появляются уже в тот момент, когда болезнь становится метастатической и неизлечимой. В 2015 году количество людей, которые могли рассчитывать прожить хотя бы год после установки диагноза рак легких, составляло 38%. И речь идет о США, где используются наиболее передовые методы борьбы с этой опасной болезнью. МедикФорум напоминает, что основной причиной рака легких является курение, которое вызывает болезнь в 80% случаев. К другим факторам риска относятся вредные условия работы, к примеру, постоянный контакт с асбестом, а также плохая генетика и невыясненные причины. Среди ключевых симптомов рака легких устойчивый кашель, нередко с кровью, боли в груди и трудности при дыхании. Также к признакам рака легких относят потерю веса и снижение аппетита. Впрочем, все эти симптомы могут быть следствием и других тяжелых болезней. Вот почему внезапное похудение ни в коем случае нельзя игнорировать, особенно, если для потери веса вы не предпринимали вообще никаких усилий. Наиболее частой разновидностью опухолей легких является немелкоклеточный рак, который наблюдается в 80% случаев. Чем более опасным считается тип рака, тем быстрее он распространяется по организму, что редко отмечается в мелких клетках. Опухоли легких требуют сложного комплексного лечения, часто сочетающего хирургию, иммунотерапию, облучение и радиацию.