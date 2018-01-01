Самые распространенные мифы о вегето-сосудистой дистонии

Под вегето-сосудистой дистонией (ВСД) принято понимать целый комплекс функциональных расстройств, каждое из которых связано с нарушением регуляции сосудистого тонуса вегетативной нервной системой.«Вечерка» остановилась подробнее на мифах, связанных с ВСД.МИФ 1. ВСД – ЭТО БОЛЕЗНЬСпоры о том, является ли ВСД заболеванием, ведутся очень давно. Дело в том, что в Международной классификации болезней, принятой нашей страной в 1989 году, такого понятия нет. Тем не менее, диагноз ВСД по-прежнему распространен как в России, так и бывших советских республиках. Его ставят невропатологи, психиатры, терапевты и педиатры.- Традиционными симптомами для постановки диагноза ВСД являются головные боли, обморочные состояния, колебания артериального давления, мышечная скованность, беспричинная тревога, покалывания в области сердца, повышенная утомляемость, нервозность, чувство удушья и нехватки воздуха, - пояснил врач-психотерапевт, доцент Артем Югров. – Проблема в том, что все это может свидетельствовать о самых разных расстройствах. Конечно, удобно все это объединить в один диагноз. Я придерживаюсь мнения, что врач при обнаружении признаков ВСД должен уведомить пациента о его эмоционально нестабильном невротическом состоянии и непременно направить к психотерапевту. И только к нему, ни в коем случае не нужно посылать его к невропатологу, проблемы здесь не с нервами.МИФ 2. ВСД БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ЖЕНЩИНЫРаспространено мнение, что диагноз чаще ставится женщинам, чем мужчинам. - Это не так, - утверждает Артем Югров. – Пол здесь абсолютно не причем. Верно только то, что женщины проявляют больше беспокойства при появлении у них вышеобозначенных симптомов и чаще обращаются в медучреждения с этим вопросом. МИФ 3. ИСПУГ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ВСЕГО ОРГАНИЗМАОрганизм по-разному реагирует на эмоциональные переживания, беспокойство. При неврозе может нарушаться работа многих внутренних органов, однако специалисты призывают не преувеличивать свои страхи относительно здоровья.- Учащенное сердцебиение еще не говорит о кардиологическом заболевании, диарея не указывает на действительную гастроэнтерологическую проблему, - отметил Артем Югров. - Даже одышка и возникшие приступы удушья в случае вегето0сосудистой дистонии являются только временным явлением, следствием эмоциональной перегрузки.