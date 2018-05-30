Ученые дали 8 советов, которые помогут легко отказаться от вредных продуктов

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Ученый Стивен Уитерли изучал феномен еды и пришел к удивительному выводу: вредную пищу заставляет нас потреблять наш собственный мозг. А писатель и активист здорового питания Майкл Поллан в своей книге «Дилемма всеядных» утверждает, что причина нашей любви к фастфуду лежит в большом противоречии между логикой природы и промышленным производством продуктов питания. В своих книгах и докладах исследователи не просто делятся наблюдениями, но и дают отличные советы, как победить тягу к запретной еде.Эксперты собрали лучшие советы исследователей и диетологов, которые помогут стать на шаг ближе к здоровому образу жизни. А в конце мы расскажем вам, почему людям так нравится есть нездоровую пищу, и какие хитрые уловки используют производители.1. Одна минута на изучение этикеткиМайкл Поллан советует избегать продуктов с ингредиентами, названия которых не может выговорить третьеклассник. Самый верный способ начать покупать меньше вредной пищи — это получить больше информации о том, что вы в действительности едите. Если копнуть глубже и узнать состав своих любимых продуктов, может стать не по себе.В чипсах не всегда есть картофель, а шоколадно-ореховая паста более чем наполовину состоит из сахара. В колбасу и сосиски часто добавляют пищевую добавку Е320 (бутилгидроксианизол), которая выполняет роль антиоксиданта и может быть потенциальным канцерогеном. А витамин D3, который можно найти на этикетке йогурта, синтезируют из овечьего жира.2. Три цвета на одной тарелкеЗамечали ли вы, что полезные продукты зачастую окрашены в самые яркие цвета, а вот вредная пища не отличается обилием цветовых оттенков (если только не применять красители)? Наше зрение воспринимает выпечку, чипсы, сухарики и лапшу быстрого приготовления едва ли не как один продукт, и, конечно же, требует добавки.Преподаватель кафедры пищевой науки и питания Сьюзан Бауэрман говорит о том, что слишком много людей находится на «бежевой» диете из крекеров, хлопьев и печенья. А ведь нам нужно видеть как минимум три разных цвета продуктов на своих тарелках. Поэтому, вместо того чтобы бежать за очередной сдобной булочкой, добавьте ярких цветов: сочное красное яблоко или желтый банан.3. Правило пяти ингредиентовЕсли на этикетке перечислено более пяти ингредиентов — это сигнал об обработанном продукте. Правило «меньше — лучше» в данном случае работает без оговорок.Избегайте продуктов, содержащих ингредиенты, о которых вы не слышали или не стали бы использовать у себя дома. Пищевой эмульгатор, лецитин, стабилизатор — что это? Многие из добавок используют, чтобы продлить срок годности продукта, но даже в этом случае всегда можно найти безопасные и натуральные аналоги: соль, уксус, лимонную кислоту, мед.Также обходите стороной продукты, на этикетке которых сахар указан в числе первых трех ингредиентов.4. Посчитайте до десяти, прежде чем бросить вредный продукт в корзинуМайкл Поллан советует перед покупкой задать вопрос: «А ваша прабабушка считала бы это едой?» Съела бы она, к примеру, это желе ядовитого цвета из пластиковой упаковки? Еще диетолог рекомендует не покупать продукт, если вы увидели его рекламу по телевизору. Все дело в том, что большая часть продуктовой рекламы в СМИ продвигает не самую полезную еду и алкоголь.Также во время покупки попробуйте визуально представить состав этого продукта. Как его готовили, сколько сахара, усилителей вкуса и консервантов добавили, как много жира использовали. А теперь верните эту пачку сосисок на полку.5. 20 минут для покупки полезной еды на перекусПрогуливаясь по рынку или супермаркету, пополните запасы полезных продуктов. Фрукты, овощи, ягоды, орехи, натуральный йогурт, свежая зелень — выбор продуктов, за которые организм скажет вам «спасибо», довольно широк.Если вы привыкли что-то жевать, на помощь придут палочки сельдерея: от них вы не поправитесь никогда. А чтобы не чувствовать себя кроликом и получать больше удовольствия от еды, можете приготовить к палочкам легкий соус.Храните полезные продукты на самом видном месте: в передней и центральной части холодильника, в корзинке на кухне, на полках и в ящиках рабочего стола. Пусть у вас под рукой всегда будут овощи и фрукты, которыми можно перекусить. К примеру, окунуть кусочки болгарского перца в хумус.6. Полчаса для создания вкусных и полезных десертовСамая большая проблема, с которой сталкиваются, наверное, все — это тяга к сладкому. Не так просто отказаться от кусочка тортика или аппетитного кекса. Но высокоуглеводные бомбы можно заменить их диетическими аналогами, а инстаграм пестрит страницами о здоровом питании с подробными рецептами блюд. Есть множество прекрасных десертов, с которыми можно оставаться стройной, как тростинка.Приготовьте домашнее мороженое. Положите ягоды в морозильную камеру, а затем завершите ими вечернюю трапезу в качестве сладкого десерта. Сделайте батончики-мюсли дома: отправьте в блендер два стакана овсяных хлопьев, большое яблоко, грушу или банан, горсть сухофруктов и орехов. Выложите эту массу тонким слоем на противень и запекайте при 180 °C до легкой румяной корочки. Теперь не нужно будет бежать за сдобными булочками.7. Пережевывать 32 разаБолее ста лет назад страдавший ожирением Гораций Флетчер выдвинул удивительную концепцию: пережевывая пищу более 32 раз, человек способен похудеть. Японские ученые еще более детально изучили эту привычку и пришли к выводу, что она незаменима для здоровья и долголетия.Недостаточное пережевывание пищи приводит к возникновению метаболического синдрома: повышению артериального давления, диабету и ожирению. Чем больше внимания уделяется измельчению пищи, тем легче организму ее переваривать.Если вы в состоянии жевать дольше и старательнее, вы будете меньше есть. Попробуйте жевать пищу медленно и осознанно. Один укус, 32 пережевывания, проглатывание и только потом следующий укус.8. Фотографируйте свою еду на здоровьеИсследователи во главе с Лидией Зепедой из Висконсинского университета в Мэдисоне еще десять лет назад пришли к выводу, что фотографирование еды помогает отказаться от вредных продуктов и сбросить лишний вес.Результаты эксперимента с 43 добровольцами подтвердили: визуализация помогает контролировать свой рацион. Исследователи считают, что, вооружившись камерой телефона и дневником питания, в который вы будете записывать свои ощущения после приема пищи, вы действительно сможете избавиться от пары лишних килограммов на талии.Поэтому, увидев очередное фото еды в инстаграме, не судите слишком строго: возможно, именно так его автор борется с вредными привычками в питании.