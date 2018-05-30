Эти пять идей майского "детокса" помогут быстро похудеть

Эксперты поделились самыми эффективными рецептами очищения организма.Каждый день через желудочно-кишечный трак проходит множество различных веществ, причем, не только полезных. Некоторые из них имеют свойство всасываться в стенки внутренних органов и проникать внутрь, а другие просто накапливаются на них.Таким образом, вес человека будет постепенно увеличиваться, а состояние его здоровья - ухудшаться. Так произойдет, если своевременно не очищать организм от токсинов, шлаков и пищевого мусора.Майский детокс - это отличная возможность ускорить обмен веществ, снизить уровень жидкости в организме, очистить ЖКТ от лишних накоплений и наконец-то увидеть отвес на весах.Диетологи предложили пять вариантов детокса:Смузи из сезонных ягод. Сейчас на рынке и в супермаркете уже можно купить клубнику, голубику, жимолость, ежевику, барбарис и другие ягоды. Необходимо поместить в чашу блендера любые ягоды, которые у вас есть, добавить немного апельсинового фреша, чайную ложку меда и одно очищенное яблоко, взбить и выпить. Желательно, употреблять очищающий смузи после завтрака, состоящего из овсяной каши и вареного яйца.Грейпфрутовый фреш+вода+мята. Пропустите через соковыжималку один грейпфрут, измельчите несколько веточек мяты и добавьте зелень к фрешу, затем нужно дополнить детокс-средство очищенной водой без газа и дать напитку настояться.Яблоки+корица. Этот напиток устраняет чувство голода, ускоряет обмен веществ, утоляет жажду и помогает эффективно сбрасывать лишний вес. Для его приготовления вам понадобятся свежие зеленые яблоки и молотая корица, а также 1-2 л не газированной минеральной воды. Очистить яблоки от косточек и нарезать плоды на дольки, залить водой и добавить 0,5 чайной ложки корицы. Размешать и оставить настаиваться 30-40 минут. Пить в течение дня по стакану за 20 минут до еды.Лимонный фреш+мед. Этот напиток следует пить до завтрака, так как он помогает организму проснуться в прямом смысле слова. Из половинки лимона необходимо отжать сок в стакан, добавить чайную ложку меда и заполнить емкость до краев водой. Тщательно размешать содержимое стакана и выпить. Диетологи советуют пить лимонную воду каждое утро.Смузи из свеклы+яблок+корня имбиря. Сделать фреш из этих ингредиентов, смешать его с водой и выпить. Помимо очищения желудочно-кишечного тракта вы еще и позаботитесь о своей сердечно-сосудистой системе.Попробуйте каждый из предложенных методов детокса и вы убедитесь, что они действительно эффективны.