Рак желудка: названы эффективные меры профилактики

Медики подсказали, как уберечься от тяжелого заболевания.Рак желудка второй в списке самых распространенных онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому врачи настаивают на том, чтобы все люди выполняли соответствующие меры профилактики.Одной и провокаторов болезней желудка, в том числе и рака, является бактерия Helicobacter Pylori. О ее наличии в организме можно узнать заранее, сдав анализ крови. Если она есть, то к своему здоровью нужно относиться еще более внимательно.Рак желудка является серьезным недугом, который может развиваться в течение длительного отрезка времени и при этом не заявлять о себе с помощью каких-либо симптомов. В этом и заключается опасность заболевания, ведь, чем раньше рак будет диагностирован, тем больше шансов у больного выздороветь.Кто входит в группу риска рака желудка?Как уже отмечалось выше, люди, в желудке которых живет Helicobacter Pylori, подвержены не только раку, а и гастриту, язвенной болезни и другим заболеваниям этого органа.Также, рискуют курильщики и те, кто неправильно питается и имеет лишний вес. Наследственный фактор тоже имеет место быть и если в роду у человека уже встречались случаи данного недуга, то он автоматически попадает в группу риска.Как предупредить рак желудка?Наладить питание. Несвоевременное употребление пищи, длительные перерывы между едой, питание "на ходу" и другие привычки современного человека ведут к серьезным проблемам со здоровьем в целом, но больше остальных страдает желудок. Сюда же можно отнести и борьбу с ожирением, так как люди, имеющие избыточную массу тела, подвержены раку желудка.Отказаться от сигарет и алкоголя. Курение и злоупотребление спиртными напитками - это провокаторы разрушения слизистых оболочек органов пищеварения и преобразования здоровых клеток в злокачественные. Всем известно, что токсины провоцируют развитие рака, а никотин и спирт - это и есть токсические вещества.Больше двигаться. Физические нагрузки стимулируют перистальтику кишечника, за счет чего ускоряется обмен веществ, а это очень полезно и не только для желудка, но и для всего ЖКТ. К тому же, повышенная двигательная активность - залог поддержания нормального веса.Не забывайте раз в год обследовать свой организм - это позволит своевременно диагностировать то или иное заболевание, от чего будет зависеть дальнейшая жизнь.