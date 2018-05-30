Найден способ повернуть старение вспять

Исследователи из Школы медицины Университета Виргинии (США) сделали открытие, которые позволит врачам вылечить или предотвратить диабет, жировую болезнь печени и, возможно, даже повернуть старение вспять.

Ученые пришли к выводу, что дефекты – морщины или складки - в ядерной мембране клеток вызывают так называемые возрастные заболевания.

Как отмечает Science Daily, для ядерных мембран пока не изобрели крем от морщин, но «разгладить» их поверхность можно с помощью вирусов.

По словам исследователей, с возрастом из-за нехватки фибриллярных белков ламинов ядерные мембраны становятся «комковатыми» и «неравномерными». После этого нарушается правильное функционирование клеток, что приводит, в частности, к появлению жировой болезни печени.

Накопление жира внутри печени может вызвать серьезные последствия для организма, увеличивая риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отметили, что печень в результате может выглядеть «как швейцарский сыр».

Однако с помощью вирусов к ядерной мембране можно доставить полезный груз - недостающие ламины. По мнению ученых, «сморщивание» мембран несет ответственность за последствия старения, отражающиеся не только на печени, но и на других частях тела.

Осенью прошлого специалисты из США и Австралии доказали, что стволовеы клетки эффективно борются со старением. В ходе исследования пациентам со средним возрастом в 76 лет вводили клетки из костного мозга доноров 20-45 лет. Через полгода у пожилых людей улучшились показатели физической активности, а также вырос уровень белков, противодействующих развитию опухолей.
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Добавил kolonka в категорию Неврология

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