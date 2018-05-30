Найден способ повернуть старение вспять

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Исследователи из Школы медицины Университета Виргинии (США) сделали открытие, которые позволит врачам вылечить или предотвратить диабет, жировую болезнь печени и, возможно, даже повернуть старение вспять.Ученые пришли к выводу, что дефекты – морщины или складки - в ядерной мембране клеток вызывают так называемые возрастные заболевания.Как отмечает Science Daily, для ядерных мембран пока не изобрели крем от морщин, но «разгладить» их поверхность можно с помощью вирусов.По словам исследователей, с возрастом из-за нехватки фибриллярных белков ламинов ядерные мембраны становятся «комковатыми» и «неравномерными». После этого нарушается правильное функционирование клеток, что приводит, в частности, к появлению жировой болезни печени.Накопление жира внутри печени может вызвать серьезные последствия для организма, увеличивая риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отметили, что печень в результате может выглядеть «как швейцарский сыр».Однако с помощью вирусов к ядерной мембране можно доставить полезный груз - недостающие ламины. По мнению ученых, «сморщивание» мембран несет ответственность за последствия старения, отражающиеся не только на печени, но и на других частях тела.Осенью прошлого специалисты из США и Австралии доказали, что стволовеы клетки эффективно борются со старением. В ходе исследования пациентам со средним возрастом в 76 лет вводили клетки из костного мозга доноров 20-45 лет. Через полгода у пожилых людей улучшились показатели физической активности, а также вырос уровень белков, противодействующих развитию опухолей.