Тяжесть в животе: главные причины

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Тяжесть в животе — привычное словосочетание, хорошо знакомое большинству граждан, которые регулярно смотрят телевизор. Пресловутая тяжесть возникает у мам модельной внешности, благообразных старцев и мужественных директоров, чем сильно портит им вечный «праздник живота».Стоит ли следовать совету телесемейства и принимать разнообразные препараты, призванные одним глотком решить проблемы с животами всех членов семьи разом?Во Всемирный день здорового пищеварения MedAboutMe напоминает, что причин возникновения тяжести в животе очень много. И с некоторыми из них можно справиться и без применения таблеток, а некоторые требуют обязательного обращения к врачу.Тяжесть в животе нередко является показателем неправильного питания, то есть, следует говорить о следующих нарушениях:Чрезмерное потребление еды из категории «фастфуд», жирной и слишком острой, а также жареной пищи. Избыточные объемы пищи, особенно перед сном. Перекусы на ходу и непостоянное время питания, с большими перерывами между ними. Питание 1-2 раза за весь день тоже является причиной тяжести в животе.Все вышеперечисленное нередко приводит к появлению синдрома раздраженного кишечника — хронического заболевания, которое проявляется, помимо болезненных ощущений и тяжести в области желудка, запорами, газообразованием, поносом и др.Очень часто достаточно просто подкорректировать перечисленные выше факторы, чтобы тяжесть в животе отступила.Голодный желудок даже здорового человека может весьма негативно реагировать на самые разные воздействия. В том числе человек будет ощущать тяжесть в животе. В перечень подобных факторов риска входят:Прием некоторых лекарств, в частности, тяжесть в животе могут вызвать антибиотики (тетрациклин, доксициклин, клафоран и др.), сульфаниламидов (Бисептол, Фталазол и др.). Употребление газированных напитков (различные виды колы) и алкоголя, раздражающих слизистую желудка. Курение. Стрессовые ситуации, что называется «живот болит на нервной почве». На фоне выброса гормонов стресса кортизола и адреналина нарушается работа нервной системы, иннервирующей желудочно-кишечный тракт, что приводит к сбою в перистальтике, выбросу различных гормонов, приводящих к расстройству пищеварения, меняется даже концентрация ферментов, увеличивается выработка желудочного сока, в состав которого входит соляная кислота.Следует добавить, что ощущение тяжести из-за стресса, иногда описываемого как «внутренности как узлом стянуло», может быть как разовым эффектом, так и повторяться регулярно. На фоне переживаемых ощущений могут развиваться различные заболевания, о которых мы поговорим ниже. Ведь все они сами по себе тоже являются причинами характерного чувства тяжести в животе.Некоторые женщины начинают страдать от тяжести в животе в приближении менструации, а также во время нее. Вздутие, тянущие боли, тяжесть внизу живота — характерные симптомы, знакомые многим женщинам. Причина — гормональные колебания, происходящие в этот период. Тяжесть в животе — результат отеков тканей, формирующихся перед месячными. Кроме того, отечности способствует активная выработка вазопрессина — гормона, который уменьшает выведение жидкости из организма. После завершения месячных водно-солевой баланс возвращается к норме, отеки уходят — тяжесть в животе прекращается.Уменьшить долю сладкого и соленого в рационе. Натрий, содержащийся в соли, приводит к нарушению водно-солевого баланса. Сахар в виде глюкозы в крови тоже задерживает натрий. Как результат, отеки, боли, тяжесть в животе. Сократить до минимума чай и кофе, отказаться от газированных напитков и перейти на простую воду. Если состояние позволяет — больше двигаться. Это улучшает перистальтику, снижает метеоризм, не позволяет застаиваться крови. Увеличить долю клетчатки в рационе, но в разумных пределах — слишком много клетчатки провоцирует вздутие животы и все то же ощущение тяжести. ЗапорВ норме частота дефекации для здорового взрослого человека составляет от 1 до 3 раз в день (при избыточном потреблении еды) и до 2-3 раз в неделю. Если же «отходы производства» не выводятся из организма слишком долго, они накапливаются в толстой кишке и создают общее ощущение давления, тяжести, боли, человек при этом «хочет, но не может». Чрезмерный объем каловых масс начинает сдавливать и смещать внутренние органы. Наконец, при запорах происходит повышенное газообразование, что усугубляет состояние человека.Причин запора существует множество. Это состояние развивается у беременных женщин и молодых мам (связано с гормональными изменениями); у взрослых людей, страдающих от некоторых патологий желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, дивертикулез, расстройство работы поджелудочной железы и др.); некоторые лекарства тоже приводят к запорам. Но если не брать различные отклонения от нормы, то, прежде всего, следует присмотреться к собственному рациону. Вполне возможно, что с запором и тяжестью в животе, которую он вызывает, можно справиться путем коррекции рациона:больше фруктов, овощей и злаков; больше жидкости; исключить жареное, кислое, копченое, свежую выпечку и сладости, а также продукты, приводящие к интенсивному газообразованию (бобовые и др.); питаться регулярно, дробно и полноценно. Болезни, вызывающие ощущение тяжести в животе ГастритОдно из самых распространенных заболеваний желудка, в основе которого лежит воспаление слизистой оболочки органа. При гастрите человек также страдает от болей в желудке, даже после еды, нередко наблюдаются изжога, тошнота, ощущение вздутия.Помимо тяжести в той области живота, которую медики называют эпигастральной (ниже ребер, но выше пупка), пациенты с язвой желудка нередко жалуются на боли в области этого органа по ночам, сезонные обострения болезни, а также на характерный кислый привкус рвоты.«Голодные» спазмы в районе пупка через 2-3 часа после еды на фоне тяжести в животе могут говорить о язве двенацатиперстной кишки.Вздутиее, тошнота и рвота, а также опоясывающими болями на уровне левого подреберья могут оказаться симптомами еще одной воспалительной патологии — воспаления поджелудочной железы. При этой болезни наблюдается характерный стул: светло-желтый, с высоким содержанием жиров и потому плохо смывающийся в туалете.Оба этих заболевания желчного пузыря тоже могут проявляться тяжестью в животе. Но при этом обычно также развивается желтуха (кожа и склеры), тошнота и рвота желчью, человек ощущает боль в правом подреберье и страдает от отрыжки с горьким привкусом.Если тяжесть в животе сочетается с рвотой и поносом, судорогами и спазматическими болями в животе, болями в мышцах, повышением температуры и отказом от еды, возможно, речь идет об отравлении.Если тяжесть в животе стала постоянным спутником жизни, следует, в первую очередь, обратить внимание на свой рацион и режим питания. Если корректировка питания не помогает, речь может идти о болезни, которую необходимо лечить, не дожидаясь ухудшения состояния. Не стоит заниматься самолечением, следуя бодрым советам из телерекламы. Для начала надо выяснить причину тяжести в животе — ведь вылечив болезнь, удастся полностью избавиться и от этого крайне неприятного симптома.