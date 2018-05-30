Бессонница и недосып вызывают смерть мозга и маразм

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Бессонница заставляет мозг пожирать самого себя, что может привести к старческому слабоумию. Предыдущие исследования уже связывали нехватку сна с психическими расстройствами, включая депрессию. Новое исследование показало, что из-за бессонницы мозг начинает пожирать самого себя. Сон важен для процесса очистки мозговых клеток, но недостаточное его количества вызывает перегрузку всей системы и удаление здоровых нервных клеток. Ученые из Италии впервые доказали, что целые отделы синапсов мозга в прямом смысле слова пожираются астроцитами из-за нехватки сна. Синапсы позволяют нервным импульсам передаваться между клетками, а астроцитами называют клетки центральной нервной системы, которые очищают мозг. МедикФорум напоминает, что ранее ученые связали удаление нервных клеток с такими неизлечимыми болезнями, как старческое слабоумие. В ходе нынешнего исследования ученые проанализировали четыре разные группы мышей. Грызуны в первой группе полноценно отдыхали и получали от 6 до 8 часов до сна. Других животных спонтанно будили. В третьей группе сон ограничивался, а мышей держали в бодрствующем состоянии по 8 часов подряд. Наконец, в четвертой группе отмечалась хроническая нехватка сна, так как грызунам не давали спать по 5 дней подряд. Наблюдения показали, что у мышей, имевших нехватку сна, астроциты поедали часть синапсов. Так, среди грызунов, которым 8 часов подряд не давали спать, астроциты уничтожили 8,4% синапсов. У хронически недополучавших сна эта цифра составила 13,5%. Среди тех, кого спонтанно будили, данный показатель достиг 7,3%, а у нормально высыпавшихся - только 5,7%. Правда, пока неясно, повторятся ли подобные результаты в ходе опытов с людьми.