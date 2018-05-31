Зависимость людей от сладкого признана «невероятно сильной»

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Ученые, специализирующиеся на изучении особенностей пищевого поведения людей, оценивают зависимость от сладкого как намного более глубокое явление, чем просто привычка.Люди едят сладкое не потому что голодны – многие тянутся за десертом вне зависимости от того, насколько плотно они пообедали или поужинали, и даже тогда, когда осознают, что новая доза сладкого окажется явным перееданием. Ученые полагают, что человек «запрограммирован» на подобное поведение, пишет «ВладТайм»,Клинический психолог из США Джен Нэш заявила о том, что настороженное отношение к горькому и кислому вкусу, а также пристрастие к сладкому вкусу определены самой эволюцией. Нэш утверждает, что человек уже рождается с тягой к сладким продуктам, которая прочно вписана в его генетику.«В нашем генокоде прописано отрицание горького и кислого, потому как подобные вкусы в дикой природе присущи ядовитым растениям. Наша врожденная любовь к сахару - это эволюционный процесс, который призван направлять нас на продукты, являющиеся безопасными и питательными», - объяснила специалист действие эволюционных механизмов вкусовых предпочтений.По словам ученого, в ходе развития человеческой расы эволюционно возникла и закрепилась особенность мозга специфическим образом реагировать на употребление сахара. В мозгу человека это приводит к усиленному выбросу дофамина, причем в областях, ответственных за мотивацию, награду и остроту ощущений. Поэтому сладкое – это всегда удовольствие, и быть отстраненными от данной связи люди физиологически не в состоянии.В то же время закреплению такой связи способствуют общепринятые культурные коды. Эксперт отметила, что зависимость многих сладкоежек уходит корнями в детство, когда сладости используются как средство родительского воздействия или ассоциируются с праздниками и атмосферой радости.«Наши привычки основаны на продуктах, которые мы получали, будучи детьми в качестве награждения за что-то хорошее или же просто те, от которых получали наибольшее удовольствие», - резюмировала доктор Нэш.