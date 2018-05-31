Зависимость людей от сладкого признана «невероятно сильной»

Ученые, специализирующиеся на изучении особенностей пищевого поведения людей, оценивают зависимость от сладкого как намного более глубокое явление, чем просто привычка.

Люди едят сладкое не потому что голодны – многие тянутся за десертом вне зависимости от того, насколько плотно они пообедали или поужинали, и даже тогда, когда осознают, что новая доза сладкого окажется явным перееданием. Ученые полагают, что человек «запрограммирован» на подобное поведение, пишет «ВладТайм»,

Клинический психолог из США Джен Нэш заявила о том, что настороженное отношение к горькому и кислому вкусу, а также пристрастие к сладкому вкусу определены самой эволюцией. Нэш утверждает, что человек уже рождается с тягой к сладким продуктам, которая прочно вписана в его генетику.

«В нашем генокоде прописано отрицание горького и кислого, потому как подобные вкусы в дикой природе присущи ядовитым растениям. Наша врожденная любовь к сахару - это эволюционный процесс, который призван направлять нас на продукты, являющиеся безопасными и питательными», - объяснила специалист действие эволюционных механизмов вкусовых предпочтений.

По словам ученого, в ходе развития человеческой расы эволюционно возникла и закрепилась особенность мозга специфическим образом реагировать на употребление сахара. В мозгу человека это приводит к усиленному выбросу дофамина, причем в областях, ответственных за мотивацию, награду и остроту ощущений. Поэтому сладкое – это всегда удовольствие, и быть отстраненными от данной связи люди физиологически не в состоянии.

В то же время закреплению такой связи способствуют общепринятые культурные коды. Эксперт отметила, что зависимость многих сладкоежек уходит корнями в детство, когда сладости используются как средство родительского воздействия или ассоциируются с праздниками и атмосферой радости.

«Наши привычки основаны на продуктах, которые мы получали, будучи детьми в качестве награждения за что-то хорошее или же просто те, от которых получали наибольшее удовольствие», - резюмировала доктор Нэш.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология

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