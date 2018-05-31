Медики напомнили о мерах профилактики летней ангины

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Жара - еще не повод расслабляться, ангиной и другими вирусными заболеваниями можно заболеть даже в разгаре лета.В медицине ангину называют острым тонзиллитом. Этот недуг является инфекционным и заболеть им можно в любое время года, но чаще всего с ним сталкиваются зимой и летом.Различают несколько видов ангины и это зависит от того, каким возбудителем она вызвана.В любом случае, при ангине поражается горло, поэтому первым признаком этого недуга является как раз боль в горле. Также, для острого тонзиллита характерно повышение температуры тела до 40 градусов по Цельсию, увеличение лимфатических узлов, налетом на языке и другими симптомами инфекционного заболевания.Как предупредить ангину в летний период?Медики утверждают, что банальные правила личной гигиены уместны и в профилактике ангины. Например, мыть руки с мылом после контакта с другими людьми, с поручнями в общественном транспорте и другими предметами, которыми пользуются посторонние люди.Тоже самое касается и продуктов питания, купленных на рынке. перед употреблением их нужно тщательно вымыть, а некоторые даже опустить в кипяток, простерилизовав таким образом.Что нужно делать, чтобы не заболеть летом ангиной:- своевременно лечить зубы и десна, так как кариес может стать причиной развития тонзиллита;- обогатить рацион питания витаминами и минералами;- соблюдать меры предосторожности - не пользоваться вещами, которые имеют личный характер и принадлежат не вам, например, полотенцем, косметикой, посудой и так далее;- промывать нос водой с морской солью, а вот глотать морскую воду крайне нежелательно;- избегать резких перепадов температуры - из охлажденного офиса выходить на улицу, где стоит жара, а потом снова возвращаться в холод;- ледяная вода и напитки - это табу для тех, кто хочет сохранить здоровье.Помочь своей иммунной системе каждый может сам, съедая в день небольшой кусочек прополиса или выпивая 1-2 чашки травяного чая. Также, для поддержания крепкого здоровья и профилактики ангины следует включить в рацион как можно больше витаминов, содержащихся в ягодах, овощах, фруктах, зелени.Соблюдайте рекомендации медиков, в таком случае вы сможете оставаться здоровыми не только летом, а и круглый год.