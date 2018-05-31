Чем лечить псориаз

Псориаз — коварная болезнь. Она становится настоящим проклятием. Ужасные красные пятна по всей коже, которые сложно вылечить и невозможно скрыть. В России больны этим недугом около 3% населения. Больные стесняются своего тела, отказываются от посещения пляжа, носят закрытую одежду. У многих начинаются проблемы с личной жизнью. Псориаз — это не аллергическое и не инфекционное заболевание. Врачи объяснили News.ru причины появления красных пятен на теле и рассказали, как решить эту проблему.Псориаз — это аутоиммунное заболевание. Это группа болезней, при которых защитные силы словно «сходят с ума». Они борются не с внешними угрозами — инфекциями и вирусами, а со здоровыми клетками организма. В случае с псориазом иммунные клетки атакуют собственные кожные покровы, происходит их избыточное размножение. Как результат — появляются красные пятна. Чаще других поражаются суставы, колени, волосистая часть головы.Плохая новость — никто из врачей не может точно ответить на вопрос: почему возникает псориаз? Загадочная болезнь, как рояль в кустах, проявляется неожиданно. Псориаз возникает в любом возрасте, на любом участке тела — на спине, локтях, коленях и даже коже головы.— Механизмы пусковые неизвестны никому. Если бы были известны причины, была бы нобелевская премия мира, — признаётся врач-дерматовенеролог Александр Прокофьев.Global Look Press/imagebroker.com/H.-D.FalkensteinВ первую очередь за появление псориаза можно сказать «спасибо» родственникам. Плохая наследственность — основной фактор, провоцирующий болезнь, — считает врач-дерматовенеролог Евгения Дюрнбаум.— Это генетическое заболевание, передаётся по наследству. Идёт слом в генетическом аппарате. Если человек болеет псориазом, его родственники с вероятностью на 20-30% тоже страдали кожными заболеваниями. Не обязательно псориазом, это могут быть любые проявления, например, атопия, — рассказала она.— Если один родитель болен псориазом, то риск его возникновения у ребёнка — 30%. Если два родителя — риск будет до 70%, — такую закономерность озвучил врач Александр Прокофьев.Врачи не знают о причинах, но выделяют несколько факторов, провоцирующих развитие болезни. В первую очередь, это нервный стресс. Известно много случаев, когда болезнь появлялась у человека после смерти родственника или развода. Врачи относят к группе риска также эмоциональных людей, склонных к излишним переживаниям.— Псориаз чаще возникает у депрессивных, ранимых, мнительных людей. Получается замкнутый круг — болезнь ещё больше усиливает их хроническое недовольство собой и миром. А новый стресс усиливает течение болезни, — резюмирует Александр Прокофьев.— Псориаз также может спровоцировать, инфекционное заболевание, отравление, травма — всё, что «ударяет» по иммунной системе человека, — добавляет Евгения Дюрнбаум.«Спусковым механизмом» для некоторых видов псориаза может послужить солнечный ожог. Иногда любители часто и подолгу загорать могут внезапно обнаружить у себя на теле красные пятна.Global Look Press/Russian Look/Andrei KamenevЕсли ещё 20-30 лет назад страдающим псориазом не оставалось ничего, кроме как жить и мучится, то сегодня существуют эффективные методы купирования псориаза. Полностью вылечить этот недуг нельзя, но убрать внешние проявления надолго — можно.Псориаз лечат разными способами — гормональными мазями, фототерапией, препаратами на основе стволовых клеток. Эти препараты корректируют работу иммунной системы, подавляют воспаление.Но врачи предупреждают: больным псориазом даже вне стадии обострения надо соблюдать несколько рекомендаций. Например, с осторожностью делать татуировки и многие косметические процедуры.— На скомпрометированной коже (с нарушенной целостностью — ред.) может начаться активная стадия псориаза. У меня есть такие пациенты — кожа вокруг чистая, а вытатуированный скорпион — весь в псориазной бляшке, — рассказал АлександрПрокофьев.Ещё обиднее бывает, когда женщина стремится быть красивой и делает пилинг лица, а получает обсыпанную красными пятнами кожу и испорченное настроение.