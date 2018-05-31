5 продуктов, польза которых сильно преувеличена

Эти продукты, как правило, продаются в отделах диетического и здорового питания, - но многие люди совершенно ошибочно считают их полезными, утверждают эксперты в области диетологии.«Продукты, которые только «притворяются» здоровыми и низкокалорийными», - именно так охарактеризовали их научные специалисты, пишет издание «Сегодня».Отказываться раз и навсегда от этих продуктов не нужно, однако следует тщательно их выбирать и есть строго умеренно, дают совет ученые.Хрустящие хлебцы. Считаются «фитнес-продуктом». Но насколько правильно? Эксперты констатировали, что в этот продукт производители добавляют различные жиры и множественные дополнительные добавки, улучшающие вкус хлебцев, но отнюдь не улучшающих здоровье.Сухофрукты и цукаты. Их считают хорошей заменой конфетам, но увлекаться сухофруктами все не стоит. Производители нередко покрывают сушеные фрукты сахаром и обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить от вредителей и придать изделию как можно более заманчивый вид, заявили специалисты в «Сегодня».Плавленый сыр. В этом продукте слишком много соли. Кроме того, плавленый сыр иногда может представлять собой не сыр, а просто массу, спрессованную из состава с добавлением молока, творога и химических добавок.Йогурты. В магазинных йогуртах слишком много сахара и слишком мало белка, утверждают эксперты. К тому же йогурты – это пища, которая не требует жевания: мозг воспринимает ее как слишком легкую для основательного насыщения.Овсянка быстрого приготовления. Овсянка очень полезна, но только в виде зерен, а не в виде повсеместно продающихся хлопьев. В блюде из таких овсяных хлопьев высокий гликемический индекс – это означает, что его употребление вызовет в организме резкий скачок сахара.