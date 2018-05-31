Назван дешевый продукт, невероятно полезный для кишечника

Испанские ученые из Университета Валенсии рекомендуют употреблять в пищу обычную дешевую томатную пасту. По их мнению, употребление помидоров в виде различных соусов и паст намного более полезно для человека, чем употребление сырых плодов.Томатные соус и паста являются превосходным источником антиоксидантов, улучшающих работу кишечника и помогающих лучше переваривать пищу, заявили научные специалисты. В ходе исследования они изучали взаимодействие антиоксидантов и кишечных бактерий Lactobacillus reuteri.«Мы оценили жизнеспособность пробиотического штамма по пищеварительному процессу индивидуально и наличие антиоксидантов из растительных источников, а также влияние пробиотического штамма на изменения, вызванные антиоксидантными соединениями, и полученную биодоступность», - рассказали ученые в публикации Journal of Functional Foods.Они обнаружили, что приготовленный томатный соус более эффективный в полезности для здоровья, чем сырые помидоры. В частности, оказалось, что приготовленные томаты повышают его пробиотическое действие пищи, содержащей пробиотики, а также вызывает прогрессирующую изомеризацию ликопина томата, что приводит к увеличению биодоступности этого каротиноида.«В питании важно смотреть не только на то, какое воздействие может оказывать продукт, но также и на воздействие пищеварительного процесса на содержащиеся в нем питательные вещества», - подчеркнули эксперты.