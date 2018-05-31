Как рис теряет свои полезные свойства

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В ближайшие десятилетия этот продукт может полностью лишиться полезных элементов.Рис постепенно, но стабильно теряет все полезные витамины, считают ученые. По их прогнозам, примерно через 20 лет он может полностью лишиться важных для здоровья людей микроэлементов.Рис является источником витаминов группы В, белка и других ценных для организма нутриентов. Однако новое исследование риса, который был собран на экспериментальных плантациях в Китае и Японии, показало: уже сегодня рисовая крупа значительно обеднена витаминами в сравнении с прошлым, и примерно через два десятилетия может полностью лишиться и нынешнего, более скудного состава полезных свойств.«Рис начал терять полезные элементы. Заметно уменьшилось содержание витаминов B1, B2, B5 и B, количество белка уменьшилось по сравнению со стандартом на 10,3%, железа — на 8%, цинка стало меньше на 5,1%».Согласно данным исследователей, на сегодняшний день у 600 миллионов человек рис входит в ежедневный рацион и является в общем основным продуктом питания. То, что в рисе падает содержание полезных веществ, может стать в будущем очень серьезной проблемой для экономики и культуры питания в целом ряде стран.По мнению научных специалистов, жители этих стран могут иметь в связи с этим серьезные неприятности со здоровьем. Они напомнили, что грозящие окончательно исчезнуть в рисе витамины группы B участвуют во всех видах обменных процессов человеческого организма, регулируют рост и восстановление клеток, а дефицит некоторых из них приводит к нарушениям эмоционального и когнитивного порядка.Рис теряет свои полезные свойства из-за влияния ухудшающейся экологии, убеждены авторы проекта. Из-за глобального потепления концентрация углекислого газа в атмосфере постепенно увеличивается, — именно это обстоятельство, как показала эксперимент, пагубно действует на рис.«Если количество CO2 в атмосфере будет продолжать расти, то к концу века в рисе окончательно уменьшится запас полезных элементов», — резюмировали ученые.