Полезные свойства майского меда

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Медики напомнили о том, зачем нужно есть майский мед.В народной и официальной медицине майский мед называют самым полезным. Да и по вкусовым качествам он может составить достойную конкуренцию всем остальным сортам меда.Уже к концу мая на рынке можно приобрести свежий майский мед.Медики рассказали, зачем есть мед и чем он полезен:- может стать альтернативой сахару, что особенно полезно для диабетиков;- укрепляет иммунную систему;- борется с бактериями и вирусами, так как обладает антисептическими и противопростудными свойствами;- помогает похудеть, ведь содержит меньше калорий, чем десерты и сладости, имеющие в своем составе сахар;- очищает сосуды и препятствует развитию атеросклероза;- заживляет раны и ссадины;- поддерживает здоровье печени, помогая ей освобождаться от токсических веществ;- может устранить головные боли, если употреблять его регулярно;- снижает уровень солей в организме, что полезно для людей, страдающих от отечности;- очищает желудок и кишечник, а также заживляет стенки пищеварительных органов;- обладает теми питательными свойствами, которые повышают работоспособность мозга, а это очень полезно для детей, молодежи и тех, кто занят умственным трудом;- устраняет бессонницу и восстанавливает сон;- тонизирует и бодрит, поэтому по утрам необязательно пить по пять чашек кофе, достаточно зеленого чай с ложечкой майского меда;- нормализует артериальное давление;- улучшает кровообращение и тем самым поддерживает сердце.К слову, отличить некачественный майский мед от качественного можно ближе к осени. Пчеловоды утверждают, что к этому времени он должен засахариться, а если мед сохранил консистенцию сиропа, то скорее всего, продавец пытается обмануть своих покупателей.