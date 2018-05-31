Полезные свойства майского меда
В народной и официальной медицине майский мед называют самым полезным. Да и по вкусовым качествам он может составить достойную конкуренцию всем остальным сортам меда.
Уже к концу мая на рынке можно приобрести свежий майский мед.
Медики рассказали, зачем есть мед и чем он полезен:
- может стать альтернативой сахару, что особенно полезно для диабетиков;
- укрепляет иммунную систему;
- борется с бактериями и вирусами, так как обладает антисептическими и противопростудными свойствами;
- помогает похудеть, ведь содержит меньше калорий, чем десерты и сладости, имеющие в своем составе сахар;
- очищает сосуды и препятствует развитию атеросклероза;
- заживляет раны и ссадины;
- поддерживает здоровье печени, помогая ей освобождаться от токсических веществ;
- может устранить головные боли, если употреблять его регулярно;
- снижает уровень солей в организме, что полезно для людей, страдающих от отечности;
- очищает желудок и кишечник, а также заживляет стенки пищеварительных органов;
- обладает теми питательными свойствами, которые повышают работоспособность мозга, а это очень полезно для детей, молодежи и тех, кто занят умственным трудом;
- устраняет бессонницу и восстанавливает сон;
- тонизирует и бодрит, поэтому по утрам необязательно пить по пять чашек кофе, достаточно зеленого чай с ложечкой майского меда;
- нормализует артериальное давление;
- улучшает кровообращение и тем самым поддерживает сердце.
К слову, отличить некачественный майский мед от качественного можно ближе к осени. Пчеловоды утверждают, что к этому времени он должен засахариться, а если мед сохранил консистенцию сиропа, то скорее всего, продавец пытается обмануть своих покупателей.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология
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