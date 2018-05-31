Полезные свойства майского меда

Медики напомнили о том, зачем нужно есть майский мед.

В народной и официальной медицине майский мед называют самым полезным. Да и по вкусовым качествам он может составить достойную конкуренцию всем остальным сортам меда.

Уже к концу мая на рынке можно приобрести свежий майский мед.

Медики рассказали, зачем есть мед и чем он полезен:

- может стать альтернативой сахару, что особенно полезно для диабетиков;

- укрепляет иммунную систему;

- борется с бактериями и вирусами, так как обладает антисептическими и противопростудными свойствами;

- помогает похудеть, ведь содержит меньше калорий, чем десерты и сладости, имеющие в своем составе сахар;

- очищает сосуды и препятствует развитию атеросклероза;

- заживляет раны и ссадины;

- поддерживает здоровье печени, помогая ей освобождаться от токсических веществ;

- может устранить головные боли, если употреблять его регулярно;

- снижает уровень солей в организме, что полезно для людей, страдающих от отечности;

- очищает желудок и кишечник, а также заживляет стенки пищеварительных органов;

- обладает теми питательными свойствами, которые повышают работоспособность мозга, а это очень полезно для детей, молодежи и тех, кто занят умственным трудом;

- устраняет бессонницу и восстанавливает сон;

- тонизирует и бодрит, поэтому по утрам необязательно пить по пять чашек кофе, достаточно зеленого чай с ложечкой майского меда;

- нормализует артериальное давление;

- улучшает кровообращение и тем самым поддерживает сердце.

К слову, отличить некачественный майский мед от качественного можно ближе к осени. Пчеловоды утверждают, что к этому времени он должен засахариться, а если мед сохранил консистенцию сиропа, то скорее всего, продавец пытается обмануть своих покупателей.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

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