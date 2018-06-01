Проверенная капустная диета: минус 3 кг за 7 дней

Эта диета славится своей легкостью.Капустная диета считается одной из самых простых и доступных, особенно, если соблюдать ее в мае, когда молодой капустой буквально завалены прилавки рынков и супермаркетов.Есть несколько вариаций капустной диеты. Но в любом случае она остается эффективно и позволяет похудеть на несколько килограмм за две недели. Также, худеющий может наконец-то сдвинуть вес с "мертвой точки" при помощи этой диеты, если он встал и никак не снижается, несмотря на усилия.Что мы знаем о капусте?Во-первых, капуста состоит из пищевых волокон, называемых клетчаткой, за счет чего очищается кишечник и ускоряется обмен веществ.Во-вторых, в капусте содержится много витаминов и минералов, что в целом полезно для здоровья.В-третьих, капуста - низкокалорийный продукт, на усвоение которого организм тратит много энергии, поэтому есть ее можно в неограниченном количестве.И, в-четвертых, капуста отлично справляется с чувством голода и не подпускает его ближайшие 2-3 часа после приема пищи, в меню которого присутствовал этот овощ.Принципы капустной диеты:- можно есть любую капусту - брокколи, белокочанную, цветную, красную, брюссельскую;- три раза в день необходимо съедать порцию салата из капусты, огурцов, петрушки и оливкового масла;- в качестве перекусов выбирайте орехи и натуральный йогурт;- перед сном можно и даже нужно выпить стакан кефира не жирнее 2,5%;- выпивать за день полтора литра воды;- вместе с капустным салатом можно съедать по 150 г вареной рыбы или мяса.Из капусты можно варить суп на овощном бульоне или капустник со свеклой, а также суп-пюре из брокколи или цветной капусты. Эти первые блюда могут выступать альтернативой свежему салату с капустой.Желательно минимизировать соль, а лучше - вообще обойтись без нее хотя бы неделю. То же самое касается и сахара, если вы пьете зеленый чай или кофе по утрам, то сахар придется заменить медом.