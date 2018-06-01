От чего может болеть в боку во время занятий спортом: ответ медиков

Эксперты объяснили, что может послужить причиной болей в боку в процессе двигательной активности.Многие люди и даже опытные спортсмены могут столкнуться с резкими болями в боку во время тренировки. Но новичков этот симптом тревожит гораздо чаще, чем тех, кто уже давно занимается спортом.Итак, начать нужно с того, что заболеть может непосредственно в животе или же в боку.Если мы говорим о спазмах в центре живота, то, вероятнее всего, проблема состоит в том, что ел или пил человек непосредственно перед тренировкой. Например, сильно калорийная трапеза или большой объем выпитой жидкости наполнит желудок, за счет чего легкие не смогут в полной мере наполняться воздухом. Отсюда и возникают покалывания.Также, в разгаре тренировки живот может охватить резкая боль из-за недостатка минералов, таких как: калий, натрий и кальций.Боли в боку свидетельствуют в первую очередь о том, что физически активный человек дышит неправильно. Поверхностное дыхание, соответственно, заполняет кислородом только верхнюю часть легких.Нередко боли в боку могут указывать на перегруженность печени, особенно с таким симптомом сталкиваются тучные люди, начавшие спонтанно заниматься спортом, а для организма это - мощнейший стресс.Что советуют медики, чтобы избежать болей и спазмов во время занятий спортом?- за час до тренировки нужно поесть и такими блюдами, которые быстро усваиваются;- постепенно ускоряться, а не сразу пытаться выполнять каждое упражнение быстрее других;- контролировать дыхание и если оно сбилось - остановиться, отдышаться и вернуться в строй.Если все-таки закололо в боку или заболел живот, тогда следует убавить скорость и продолжить тренироваться в более спокойном темпе.К слову, судороги в ногах во время бега или кардио-тренировки свидетельствуют о том, что организму не хватает жидкости, поэтому медики советуют на занятиях любого вида спорта пить минеральную воду без газа небольшими глотками каждый раз, когда пересохнет во рту.