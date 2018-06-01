От чего может болеть в боку во время занятий спортом: ответ медиков
Многие люди и даже опытные спортсмены могут столкнуться с резкими болями в боку во время тренировки. Но новичков этот симптом тревожит гораздо чаще, чем тех, кто уже давно занимается спортом.
Итак, начать нужно с того, что заболеть может непосредственно в животе или же в боку.
Если мы говорим о спазмах в центре живота, то, вероятнее всего, проблема состоит в том, что ел или пил человек непосредственно перед тренировкой. Например, сильно калорийная трапеза или большой объем выпитой жидкости наполнит желудок, за счет чего легкие не смогут в полной мере наполняться воздухом. Отсюда и возникают покалывания.
Также, в разгаре тренировки живот может охватить резкая боль из-за недостатка минералов, таких как: калий, натрий и кальций.
Боли в боку свидетельствуют в первую очередь о том, что физически активный человек дышит неправильно. Поверхностное дыхание, соответственно, заполняет кислородом только верхнюю часть легких.
Нередко боли в боку могут указывать на перегруженность печени, особенно с таким симптомом сталкиваются тучные люди, начавшие спонтанно заниматься спортом, а для организма это - мощнейший стресс.
Что советуют медики, чтобы избежать болей и спазмов во время занятий спортом?
- за час до тренировки нужно поесть и такими блюдами, которые быстро усваиваются;
- постепенно ускоряться, а не сразу пытаться выполнять каждое упражнение быстрее других;
- контролировать дыхание и если оно сбилось - остановиться, отдышаться и вернуться в строй.
Если все-таки закололо в боку или заболел живот, тогда следует убавить скорость и продолжить тренироваться в более спокойном темпе.
К слову, судороги в ногах во время бега или кардио-тренировки свидетельствуют о том, что организму не хватает жидкости, поэтому медики советуют на занятиях любого вида спорта пить минеральную воду без газа небольшими глотками каждый раз, когда пересохнет во рту.
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