Женщины выгорают на работе чаще и быстрее мужчин

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Женщины более подвержены синдрому выгорания на работе, чем мужчины, как выяснили ученые из Университета Монреаля. Работодатели не дают представительницам прекрасного пола достаточно полномочий.Исследование канадских ученых показало, что женщины более предрасположены к развитию синдрома выгорания на работе, чем мужчины. А всё дело в том, что женщин реже продвигают по карьерной лестнице и дают им полномочия. Из-за этого их чаще переполняют негативные эмоции. Помимо чисто психологического опустошения, выгорание на работе может вызывать и физиологические последствия вроде головных болей и бессонницы. Науке известно, что длительный стресс увеличивает риск болезней сердца. Хотя причины подобного рода выгораний на рабочем месте обсуждаются наукой на протяжении многих лет, редко какое исследование касалось влияния этого феномена на представителей разного пола.И вот теперь ученые доказали, что женщины страдают от подобного синдрома гораздо чаще мужчин. Исследователи полагают, что работодатели создают разные условия для женщин и мужчин. При этом слабый пол выгорает не только чаще, но ещё и быстрее из-за самой природы своей работы. Многие женщины вовлечены в процесс, который почти не требует от них принятия решений. А значит, у них низкий уровень полномочий, и они могут крайне редко использовать полученные навыки.Именно эти условия, в которых мужчины оказываются гораздо реже, и приводят к эмоциональному выгоранию. У женщин отмечается нехватка мотивации, низкая производительность труда и острое ощущение собственной беспомощности.