Что такое демодекоз, как его лечить

Клещи, проникая в организм человека, часто способствуют развитию различных кожных патологий. Одним из них является демодекоз. Его иногда путают с акне, но эти заболевания совершенно разные. Данная патология может затронуть любого человека, поэтому необходимо знать, как ее лечить.ПричиныВозбудителем заболевания является железица угревая (Demodex folliculorum), которая живет в сальных железах и волосяных фолликулах. Она классифицируется как условно-патогенный микроорганизм, то есть демодекс может присутствовать у совершенно здорового человека, не вызывая никаких проблем. Его неблагоприятные последствия проявляются при воздействии некоторых факторов, способствующих обеспечению благоприятной среды для размножения этого подкожного клеща.Главной причиной заболевания является скопление под кожей продуктов жизнедеятельности подкожного клеща, но есть и другие факторы. К ним относятся:Гормональный сбой.Длительное лечение, способствующее нарушению микрофлоры кожи.Игнорирование правил гигиены.Избыточная выработка секрета сальными железами.Пожилой возраст.Хронические патологии ЖКТ.Длительное времяпровождение под солнечными лучами.Иммуносупрессия.Различные патологии печени.Обратите внимание! Первоочередной задачей перед началом лечения демодекоза является выявление основной причины, вызвавшей этот недуг.СимптомыВ группу риска входят люди в возрасте от 30 до 50 лет. Симптомы демодекоза очень схожи с другими кожными заболеваниями. Максимальная активность у патогенных клещей наблюдается при температуре воздуха от 25 до 30C, поэтому обострение патологии приходится на весенний и осенний периоды. В основном поражается кожный покров в области рта, лба, подбородка, бровей, носа, паха, спины и груди.Основные проявления демодекоза:бугристая и неровная поверхность эпидермиса;выпадение волос;пораженные участки приобретают пурпурно-красный цвет;образование гнойничков;мелкая сыпь;в пораженной зоне отмечается легкий зуд, усиливающийся к вечеру;расширенные поры;опухание век.ЛечениеМедикаментозные препараты для лечения демодекоза назначаются курирующим врачом. Не стоит подбирать лекарства самостоятельно, они могут вызвать серьезные осложнения. Комбинированный метод лечения считается наиболее эффективным для этого заболевания:1. Медикаменты местного воздействия. Например, такие мази, как «Клион», «Амитразол», «Метрагил», «Демалан» и другие. В их основе присутствует сера, деготь, цинк, противопротозойные препараты или ртуть. Эти активные компоненты направлены на купирование дыхательной системы патогенного клеща, уничтожение возбудителя.2. Системные лекарства, направленные на стимулирование иммунной системы и лечение основной патологии. К ним относятся: иммуномодуляторы, противопаразитарные препараты, витаминные комплексы, десенсибилизирующие медикаменты.В качестве профилактики рекомендуется соблюдение правил гигиены. Каждый день утром и вечером необходимо мыть лицо дегтярным мылом, которое оказывает антисептическое действие. Это способствует уменьшению проявлений в виде сыпи. Для устранения зуда можно применять отвары из календулы, ромашки, шалфея или тысячелистника.Запомните! Во время лечения стоит отказаться от использования кремов на жирной основе. Они усиливают симптомы заболевания и усугубляют состояние пораженной кожи. Также следует исключить из рациона жареные, соленые, копченые и острые блюда.