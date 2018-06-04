Топ-7 болезней из-за неправильной еды

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Еда — неотъемлемая часть нашей жизни, доставляющая нам удовольствие и наполняющая организм веществами, необходимыми для его жизнедеятельности. Качество потребляемых продуктов, калорийность рациона и режим питания оказывают непосредственное влияние на наше здоровье, как физическое, так и психическое.По статистике, состояние человеческого организма примерно на 50% зависит именно от образа жизни и питания в том числе. Неразборчивость, излишества в еде или ее дефицит со временем приводят к довольно печальным последствиям в виде различных заболеваний.Специально ко Дню здорового питания и отказа от излишеств в еде, отмечаемому в России 2 июня, MedAboutMe расскажет, какими болезнями может обернуться безответственный подход к своему рациону.Значение правильного питания для здоровьяПрактически все функции человеческого организма так или иначе связаны с питанием. Еда является источником энергии, витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, а также многих других незаменимых веществ. Неправильное питание негативно сказывается на здоровье человека, независимо от возраста и изначального состояния его организма. Переедание или недостаточное поступление полезных веществ приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, ослаблению иммунитета и даже провоцирует преждевременное старение.По заявлению сотрудников Университета Вашингтона, примерно 20% всех смертей в мире так или иначе происходит из-за неправильного питания. Причем в число пострадавших от своего рациона входят люди различного достатка. Одни испытывают дефицит полезных веществ из-за скудности своего питания, другие — злоупотребляют вредной пищей. Ученые утверждают, что основной вред для здоровья представляет чрезмерное потребление соли, насыщенных и трансжиров, нехватка в рационе фруктов и овощей, семян и орехов, омега-3 ненасыщенных жирных кислот и цельных злаков. Но давайте рассмотрим, в развитии каких болезней и нарушений неправильное питание является одним из ключевых факторов.№1. Нарушения пищеваренияПроцесс переработки и усвоения пищи в значительной мере зависит от функционирования органов желудочно-кишечного тракта. Неправильное питание в первую очередь влияет на состояние именно этой системы нашего организма. Оно может стать причиной развития различных патологий: от гастрита до цирроза печени. Диарея, запоры, тяжесть в животе, вздутие или легкая тошнота — проблемы, с которыми может столкнуться каждый. При появлении этих симптомов нужно бить тревогу и идти к врачу.Неправильное питание в разы повышает риск появления хронических запоров. Происходит это из-за недостатка в рационе клетчатки и воды. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо круглый год есть овощи, фрукты, бобовые и цельные зерна, богатые не только клетчаткой, но и массой полезных витаминов, минералов и др.№2. ОжирениеПроблемы с лишним весом — бич современного общества. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа и, конечно же, неправильное питание приводят к стремительному увеличению массы тела. Причем к ожирению может привести не только злоупотребление жирной и высокоуглеводной пищей, но и отсутствие определенного режима питания. Набору веса способствуют поздние плотные ужины и большие промежутки между приемами пищи, заставляющие организм включать режим экономии и накапливать жир про запас.Ожирение само по себе является болезнью, но кроме того, оно провоцирует развитие других более серьезных патологий. Лишний вес негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, состоянии всех внутренних органов, сдавливаемых жиром, эластичности сосудов, кровообращении, гормональном фоне и многих других жизненно важных процессах.№3. Сердечно-сосудистые заболеванияЗлоупотребление продуктами с повышенным содержанием холестерина приводит к образованию так называемых бляшек на стенках сосудов. Это в разы повышает риск сердечных приступов, инсультов, атеросклероза и ряда других заболеваний.Вероятность развития патологий сердечно-сосудистой системы возрастает и при поздних приемах пищи. Так, сотрудниками Медицинской школы Перельмана, действующей на базе Университета Пенсильвании, было проведено исследование. Его участниками стали 9 добровольцев с нормальными показателями массы тела. 8 недель они питались в промежутке с 8:00 до 19:00. Всего в это время им полагалось 5 приемов пищи. По завершению первого этапа исследования его участники имели двухнедельный перерыв. Во время второго этапа дневной объем пищи они поглощали в промежутке 12:00-23:00. Сон участников на обоих этапах длился с 23:00 до 8:00. Наблюдению специалистов подлежал не только вес добровольцев, но также их обмен веществ. В результате оказалось, что более поздние приемы пищи привели к увеличению массы тела, нарушению жирового обмена, а также образованию углеводных запасов. Увеличились и показатели инсулина, сахара, холестерина и триглицеридов. Все это оказывает негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития различных заболеваний.№4. ДиабетСахар входит в состав практически всех продуктов, потребляемых нами. Он необходим организму в умеренных количествах, ведь является источником энергии для него. Но далеко не весь сахар полезен. Входя в состав кондитерских изделий, домашней выпечки и даже овощей и фруктов, он может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови. И чем чаще это происходит, тем больший вред наносится нашему здоровью. Таким образом, неправильное питание может стать одной из причин развития диабета. И дело тут не только в продуктах, богатых простыми углеводами, но и в лишнем весе, а особенно в ожирении. Основную группу риска составляют люди с индексом массы тела выше 30. Чтобы уменьшить вероятность развития сахарного диабета, нужно:пить больше воды, предотвращая даже легкое обезвоживание организма, при котором нарушается выработка инсулина и усвоение глюкозы; есть меньше сахара, увеличивающего нагрузку на поджелудочную железу, повышающего аппетит и способствующего перееданию; при составлении рациона учитывать гликемический индекс потребляемых продуктов; умеренно употреблять жирную пищу, отдавая предпочтение постному мясу, рыбе, морепродуктам, растительным маслам; не есть большими порциями и не делать слишком больших промежутков между приемами пищи; налегать на продукты с повышенным содержанием витаминов С и группы В.Соблюдая подобные рекомендации, можно не только снизить вероятность развития заболевания, но и нормализовать свой вес.№5. ДепрессияУченые Университета Дикина установили, что вероятность депрессии при неправильном питании существенно возрастает. В подтверждение тому было проведено исследование, в котором приняли участие 67 добровольцев, страдающих умеренной и тяжелой формой депрессии. Все участники были разделены на две группы. Люди, входившие в первую группу, не придерживались принципов правильного питания, но при этом со стороны специалистов им оказывалась социальная поддержка. Участники второй группы сидели на средиземноморской диете с повышенным содержанием нежирного мяса, овощей и фруктов. В результате проведенного исследования оказалось, что уровень депрессии у добровольцев из второй группы снизился на 30%, а из первой — всего на 8%. Так, по заявлению специалистов, для профилактики и борьбы с депрессией нужно включать в свой рацион продукты, богатые цинком, железом и витамином В12, придерживаясь общих рекомендаций по правильному питанию.Отсутствие культуры питания повышает тревожность, способствует развитию депрессии и расстройствам настроения. Ученые утверждают, что все эти проблемы присутствуют и у детей. В подтверждение своих слов они представили результаты анализа информации, полученной в ходе 12 исследований с участием 83000 детей в возрасте 4,5-18 лет. При этом для получения необходимых результатов учитывались пищевые привычки участников, качество и частота потребляемых ими продуктов, данные поведенческого анализа, успехов и трудностей, с которыми приходилось сталкиваться родителям.№6. Болезнь АльцгеймераСовременные исследователи уверены, что качество употребляемых продуктов оказывает непосредственное влияние на работу головного мозга. Так, высококалорийный фастфуд и прочие вредности, популярные среди населения, способствуют развитию болезни Альцгеймера. Как упоминалось ранее, подобное питание провоцирует повышение уровня сахара в крови, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития диабета, а диабет второго типа приводит человека в группу риска развития болезни Альцгеймера.Помимо того, американские ученые установили, что при ожирении изменениям подвергаются дофаминовые рецепторы, вырабатывающие так называемый гормон счастья. Но кроме удовольствия дофамин также отвечает за мотивацию. Из-за этого при наличии лишнего веса крайне сложно заставить себя заниматься спортом. Получается замкнутый круг, выйти из которого очень нелегко.№7. РакПричины развития онкологических заболеваний и по сей день являются предметом многочисленных научных исследований. И одним из факторов, провоцирующих перерождение доброкачественных клеток в злокачественные, называют неправильное питание. Недостаток клетчатки, большое количество насыщенных и трансжиров в рационе, а также употребление продуктов, содержащих различные химические добавки — все это и многое другое вредит здоровью в целом, а также способствует развитию разных болезней, в том числе и рака.По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, наибольшую опасность представляют популярные сегодня чипсы и картошка фри, а также печенье и кофе. В их составе часто обнаруживается акриламид — опасный канцероген. Выделяется он при запекании или обжаривании углеводистых продуктов при высоких температурах. Доказать связь между акриламидом и развитием рака удалось в результате проведенных экспериментов на лабораторных мышах.ВыводыЧтобы обезопасить свое здоровье с помощью правильного питания, необходимо придерживаться его принципов в течение всей жизни. Конечно, из-за съеденного иногда куска торта или жареной котлеты ничего не случится, но главное — не делать такие продукты основой своего рациона. Итак, главными факторами, на которые следует обращать внимание при здоровом питании, являются:качество продуктов и разнообразие ежедневного меню; объем потребляемой пищи и умеренность рациона; режим питания, включающий 4-5 приемов пищи с равномерными промежутками между ними; ежедневное употребление минимум 400 г свежих овощей и фруктов.Ошибочно мнение, что правильное питание сильно бьет по карману. Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, вовсе не нужны заморские деликатесы и экзотические плоды. Главное — желание быть здоровым и осознание значимости того, что мы едим.