Топ-7 болезней из-за неправильной еды
По статистике, состояние человеческого организма примерно на 50% зависит именно от образа жизни и питания в том числе. Неразборчивость, излишества в еде или ее дефицит со временем приводят к довольно печальным последствиям в виде различных заболеваний.
Специально ко Дню здорового питания и отказа от излишеств в еде, отмечаемому в России 2 июня, MedAboutMe расскажет, какими болезнями может обернуться безответственный подход к своему рациону.
Значение правильного питания для здоровья
Практически все функции человеческого организма так или иначе связаны с питанием. Еда является источником энергии, витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, а также многих других незаменимых веществ. Неправильное питание негативно сказывается на здоровье человека, независимо от возраста и изначального состояния его организма. Переедание или недостаточное поступление полезных веществ приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, ослаблению иммунитета и даже провоцирует преждевременное старение.
По заявлению сотрудников Университета Вашингтона, примерно 20% всех смертей в мире так или иначе происходит из-за неправильного питания. Причем в число пострадавших от своего рациона входят люди различного достатка. Одни испытывают дефицит полезных веществ из-за скудности своего питания, другие — злоупотребляют вредной пищей. Ученые утверждают, что основной вред для здоровья представляет чрезмерное потребление соли, насыщенных и трансжиров, нехватка в рационе фруктов и овощей, семян и орехов, омега-3 ненасыщенных жирных кислот и цельных злаков. Но давайте рассмотрим, в развитии каких болезней и нарушений неправильное питание является одним из ключевых факторов.
№1. Нарушения пищеварения
Процесс переработки и усвоения пищи в значительной мере зависит от функционирования органов желудочно-кишечного тракта. Неправильное питание в первую очередь влияет на состояние именно этой системы нашего организма. Оно может стать причиной развития различных патологий: от гастрита до цирроза печени. Диарея, запоры, тяжесть в животе, вздутие или легкая тошнота — проблемы, с которыми может столкнуться каждый. При появлении этих симптомов нужно бить тревогу и идти к врачу.
Неправильное питание в разы повышает риск появления хронических запоров. Происходит это из-за недостатка в рационе клетчатки и воды. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо круглый год есть овощи, фрукты, бобовые и цельные зерна, богатые не только клетчаткой, но и массой полезных витаминов, минералов и др.
№2. Ожирение
Проблемы с лишним весом — бич современного общества. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа и, конечно же, неправильное питание приводят к стремительному увеличению массы тела. Причем к ожирению может привести не только злоупотребление жирной и высокоуглеводной пищей, но и отсутствие определенного режима питания. Набору веса способствуют поздние плотные ужины и большие промежутки между приемами пищи, заставляющие организм включать режим экономии и накапливать жир про запас.
Ожирение само по себе является болезнью, но кроме того, оно провоцирует развитие других более серьезных патологий. Лишний вес негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, состоянии всех внутренних органов, сдавливаемых жиром, эластичности сосудов, кровообращении, гормональном фоне и многих других жизненно важных процессах.
№3. Сердечно-сосудистые заболевания
Злоупотребление продуктами с повышенным содержанием холестерина приводит к образованию так называемых бляшек на стенках сосудов. Это в разы повышает риск сердечных приступов, инсультов, атеросклероза и ряда других заболеваний.
Вероятность развития патологий сердечно-сосудистой системы возрастает и при поздних приемах пищи. Так, сотрудниками Медицинской школы Перельмана, действующей на базе Университета Пенсильвании, было проведено исследование. Его участниками стали 9 добровольцев с нормальными показателями массы тела. 8 недель они питались в промежутке с 8:00 до 19:00. Всего в это время им полагалось 5 приемов пищи. По завершению первого этапа исследования его участники имели двухнедельный перерыв. Во время второго этапа дневной объем пищи они поглощали в промежутке 12:00-23:00. Сон участников на обоих этапах длился с 23:00 до 8:00. Наблюдению специалистов подлежал не только вес добровольцев, но также их обмен веществ. В результате оказалось, что более поздние приемы пищи привели к увеличению массы тела, нарушению жирового обмена, а также образованию углеводных запасов. Увеличились и показатели инсулина, сахара, холестерина и триглицеридов. Все это оказывает негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития различных заболеваний.
№4. Диабет
Сахар входит в состав практически всех продуктов, потребляемых нами. Он необходим организму в умеренных количествах, ведь является источником энергии для него. Но далеко не весь сахар полезен. Входя в состав кондитерских изделий, домашней выпечки и даже овощей и фруктов, он может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови. И чем чаще это происходит, тем больший вред наносится нашему здоровью. Таким образом, неправильное питание может стать одной из причин развития диабета. И дело тут не только в продуктах, богатых простыми углеводами, но и в лишнем весе, а особенно в ожирении. Основную группу риска составляют люди с индексом массы тела выше 30. Чтобы уменьшить вероятность развития сахарного диабета, нужно:
пить больше воды, предотвращая даже легкое обезвоживание организма, при котором нарушается выработка инсулина и усвоение глюкозы; есть меньше сахара, увеличивающего нагрузку на поджелудочную железу, повышающего аппетит и способствующего перееданию; при составлении рациона учитывать гликемический индекс потребляемых продуктов; умеренно употреблять жирную пищу, отдавая предпочтение постному мясу, рыбе, морепродуктам, растительным маслам; не есть большими порциями и не делать слишком больших промежутков между приемами пищи; налегать на продукты с повышенным содержанием витаминов С и группы В.
Соблюдая подобные рекомендации, можно не только снизить вероятность развития заболевания, но и нормализовать свой вес.
№5. Депрессия
Ученые Университета Дикина установили, что вероятность депрессии при неправильном питании существенно возрастает. В подтверждение тому было проведено исследование, в котором приняли участие 67 добровольцев, страдающих умеренной и тяжелой формой депрессии. Все участники были разделены на две группы. Люди, входившие в первую группу, не придерживались принципов правильного питания, но при этом со стороны специалистов им оказывалась социальная поддержка. Участники второй группы сидели на средиземноморской диете с повышенным содержанием нежирного мяса, овощей и фруктов. В результате проведенного исследования оказалось, что уровень депрессии у добровольцев из второй группы снизился на 30%, а из первой — всего на 8%. Так, по заявлению специалистов, для профилактики и борьбы с депрессией нужно включать в свой рацион продукты, богатые цинком, железом и витамином В12, придерживаясь общих рекомендаций по правильному питанию.
Отсутствие культуры питания повышает тревожность, способствует развитию депрессии и расстройствам настроения. Ученые утверждают, что все эти проблемы присутствуют и у детей. В подтверждение своих слов они представили результаты анализа информации, полученной в ходе 12 исследований с участием 83000 детей в возрасте 4,5-18 лет. При этом для получения необходимых результатов учитывались пищевые привычки участников, качество и частота потребляемых ими продуктов, данные поведенческого анализа, успехов и трудностей, с которыми приходилось сталкиваться родителям.
№6. Болезнь Альцгеймера
Современные исследователи уверены, что качество употребляемых продуктов оказывает непосредственное влияние на работу головного мозга. Так, высококалорийный фастфуд и прочие вредности, популярные среди населения, способствуют развитию болезни Альцгеймера. Как упоминалось ранее, подобное питание провоцирует повышение уровня сахара в крови, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития диабета, а диабет второго типа приводит человека в группу риска развития болезни Альцгеймера.
Помимо того, американские ученые установили, что при ожирении изменениям подвергаются дофаминовые рецепторы, вырабатывающие так называемый гормон счастья. Но кроме удовольствия дофамин также отвечает за мотивацию. Из-за этого при наличии лишнего веса крайне сложно заставить себя заниматься спортом. Получается замкнутый круг, выйти из которого очень нелегко.
№7. Рак
Причины развития онкологических заболеваний и по сей день являются предметом многочисленных научных исследований. И одним из факторов, провоцирующих перерождение доброкачественных клеток в злокачественные, называют неправильное питание. Недостаток клетчатки, большое количество насыщенных и трансжиров в рационе, а также употребление продуктов, содержащих различные химические добавки — все это и многое другое вредит здоровью в целом, а также способствует развитию разных болезней, в том числе и рака.
По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, наибольшую опасность представляют популярные сегодня чипсы и картошка фри, а также печенье и кофе. В их составе часто обнаруживается акриламид — опасный канцероген. Выделяется он при запекании или обжаривании углеводистых продуктов при высоких температурах. Доказать связь между акриламидом и развитием рака удалось в результате проведенных экспериментов на лабораторных мышах.
Выводы
Чтобы обезопасить свое здоровье с помощью правильного питания, необходимо придерживаться его принципов в течение всей жизни. Конечно, из-за съеденного иногда куска торта или жареной котлеты ничего не случится, но главное — не делать такие продукты основой своего рациона. Итак, главными факторами, на которые следует обращать внимание при здоровом питании, являются:
качество продуктов и разнообразие ежедневного меню; объем потребляемой пищи и умеренность рациона; режим питания, включающий 4-5 приемов пищи с равномерными промежутками между ними; ежедневное употребление минимум 400 г свежих овощей и фруктов.
Ошибочно мнение, что правильное питание сильно бьет по карману. Чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, вовсе не нужны заморские деликатесы и экзотические плоды. Главное — желание быть здоровым и осознание значимости того, что мы едим.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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