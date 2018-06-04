Полезные перекусы, которые можно купить в магазине

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Необходимые продукты для питательного и сбалансированного перекуса: хлебцы, батончики, мюсли, сухофрукты, сублимированные овощи и фрукты, чурчхела, фруктовый лаваш, пастилки из натуральных фруктов, каштаны и запечённые плоды лотоса, конфеты и сладости ручной работы.Кстати, значение перекусов часто недооценивают. С детства нас учили, что правильное питание — это три приёма пищи в день, однако последние исследования доказывают, что питаться лучше часто, но небольшими порциями. В идеале ваш ежедневный рацион должен состоять из пяти приёмов пищи: три основных (завтрак, обед, ужин) и два перекуса.Рекомендуемые интервалы между приёмами пищи — два-три часа. Получается, что перекусы чаще всего «застают» нас вне дома — получить максимум пользы от этих приёмов пищи удаётся далеко не всегда. Люди начинают есть по принципу дробного питания и лишь набирают вес — всё потому, что в качестве перекусов они выбирают шоколадные конфеты, сдобные печенья и сладкие батончики. Конечно, такую еду проще найти, она буквально подстерегает нас на каждом шагу — на переговорах, в офисном шкафчике, даже в салонах красоты к чашке чая предлагают конфеты или пирожные. А что, если попробовать изменить этой вредной привычке и научиться перекусывать с пользой для здоровья? К тому же теперь это сделать совсем просто — достаточно выйти в супермаркет рядом с домом или офисом, дойти до стеллажа «полезный перекус» и выбрать правильные продукты, которые отобрали для вас специалисты в области питания.Конечно, когда мы спешим, нет времени думать о пользе. Первое, что приходит на ум в качестве перекуса — бутерброд на скорую руку. Спешим вас обрадовать: даже самый обыкновенный бутерброд может принести пользу. Нужно лишь заменить привычную булку на вкусные хлебцы из проращённых семян. Например, льняные хлебцы идеальны для перекуса — они содержат мало калорий и соответствуют принципам вегетарианского и сыроедческого питания. А ещё они легко, без потери вкуса, заменят вам дрожжевой хлеб. Такие хлебцы богаты антиоксидантами, клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Это отличный вариант для пикников и прогулок, школьных перекусов и снеков.Скучаете по морю? Попробуйте чипсы из водорослей нори. Согласно статистике, каждый второй житель мегаполиса страдает от нехватки йода. Восполнить дефицит можно и без таблеток — достаточно включить в свой рацион больше рыбы и морепродуктов. Однако есть и более доступный способ — морские водоросли. В традиционном виде они придутся по вкусу далеко не каждому, но производители придумали интересный способ приготовления — экочипсы высушиваются при температуре не выше 42 градусов (что позволяет сохранить все полезные витамины и микроэлементы).А для любителей сладкого можно найти чурчхелу — лакомство, знакомое многим с детства. Готовят его обычно в Грузии, Армении и других тёплых странах. Как и любая другая сладость с орехами, чурхела — блюдо весьма калорийное. Однако калории в нём пойдут вам на пользу, поскольку орехи в чурчхеле восполнят потребность организма в полезных жирах и растительных белках.Чтобы научиться самостоятельно планировать приёмы пищи в течение дня, важно запомнить, что идеальный перекус состоит из трёх компонентов:лёгкие растительные белки;жиры;сложные углеводы.Именно эта комбинация даёт наибольшее количество энергии и помогает поддерживать силы в течение всего дня.