Названы целебные свойства черешни

Черешня не повредит фигуре. Черешню относят к одному из наиболее любимых летних десертов, который содержит много питательных веществ.Тем, кто заботится о фигуре, можно ее смело употреблять, потому как в ягоде всего 50 калорий.Употребление черешни окажет полезное действие на иммунитет, почки, желудочно-кишечный тракт, качественный состав крови и укрепит стенки сосудов.Это – прекрасное общеукрепляющее и мочегонное средство.Черешня снижает уровень холестерина, стимулирует моторику желудка в случае ее нарушений.Медики утверждают, что она помогает при гипертонии и анемии.По причине наличия в черешне полифенолов ягода обладает обезболивающими свойствами.Благодаря большому количеству йода черешня поможет при болезнях щитовидной железы, а много железа окажет помощь при малокровии.Так как калорийность черешни весьма мала, то каких-либо ограничений в ее употреблении даже для тех, кто сидит на строжайшей диете, не существует.Улучшить состояние кожи можно при помощи масок из черешни. После их применения кожа лица станет свежей и подтянутой. А употребление ягоды поможет очистить организм от ядов, которые и становятся причиной появления угрей и любой сыпи.Отметим, что нельзя потреблять черешню тем, у кого есть спайки в кишечнике.