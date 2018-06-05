Cоздана вакцина от генетического ожирения

У подопытных мушек было также замечено снижение признаков старения.После проведения эксперимента над плодовыми мушками, ученые сформировали замедляющую старение диету.Ученые из канадского Университета Макгилла опубликовали исследование, в котором рассказали о действенном способе продления жизни, сообщает Eurek Alert.По словам специалистов, добавки в ежедневный рацион питания помогут замедлить старение. В частности, ученые предлагают регулярно принимать пробиотики и растительные добавки.Чтобы прийти к этому выводу, исследователи провели эксперимент на плодовых мушках, в рацион которых ввели комбинацию пробиотика и пребиотика – симбиотик, а также растительную смесь – трифал. В итоге насекомые, которые получали дополнительное питание, прожили на 26 дней дольше своих сородичей.Отмечается, что у подопытных мушек было также замечено снижение признаков старения в результате изменения баланса бактерий в кишечном тракте.Несмотря на то, что, по словам ученых, на людей это будет оказывать не такой впечатляющий эффект, диета, включающая в себя трифалу вместе с пробиотиками, поспособствует продолжительности жизни и улучшению общего самочувствия.