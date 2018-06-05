Названы эффективные способы от болей в спине

Медики подсказали, как устранить болезненные ощущения в спине, но при этом не пить обезболивающие.Очень часто многие люди испытывают боли в спине, но не все торопятся узнать о причинах такого симптома.Самыми распространенными провокаторами болей в спине являются: лишний вес, ношение тяжестей, неудобная обувь или слишком высокий каблук, плохая осанка и отсутствие физической активности.Что делать, чтобы не болела спина?Регулярные тренировки. Чем крепче будут мышцы пресса и спины, тем лучше для вас. Поэтому врачи советуют каждый день тренировать спину при помощи несложных упражнений в спортзале или же в домашних условиях.Прямая спина. Наверное, все и с самого детства слышали неоднократно одну и ту же фразу: "держи спину ровно!". От вашей осанки зависит здоровье позвоночника, а потому следует всегда стоять, сидеть и ходить с ровной спиной.Включить в рацион продукты, обогащенные витамином К. О пользе для спины и позвоночника зеленых листовых овощей, брокколи, шпината и других источников витамина К заявили японские ученые. По их мнению, этот витамин улучшает процесс освоения кальция в костях, за счет чего будет поддерживаться здоровье позвоночника.Правильная подушка и матрац. Нельзя допускать того, чтобы во время сна ваша шея или спина были сильно изогнутыми, потому желательно спать на ортопедических подушках и матрасах, которые повторяют анатомические контуры тела.Исключить тяжелые нагрузки. Носить тяжеленные сумки каждый день чревато искривлением позвоночника, от чего спина будет болеть постоянно. Если уж и требуется перенести сумки с продуктами из одного места в другое, то следует равномерно распределить груз в руках, чтобы снизить нагрузку на спину.Соблюдайте рекомендации медиков и ваша спина не будет болеть.