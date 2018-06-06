Врачи назвали малоизвестные полезные свойства молодой крапивы

Это лекарственное растение может помочь улучшить здоровье.В молодой крапиве содержится много питательных элементов и витаминов, поэтому именно в начале этапа ее созревания эксперты рекомендуют ее собирать.Естественно, в свежих листьях крапивы полезных веществ больше, чем в сушеных и термически обработанных, но даже в таком состоянии они способны оказать благотворный эффект на самочувствие и здоровье человека.Что лечит крапива?Ревматизм и другие суставные заболевания. В данном случае можно натирать свежей крапивой участки конечностей, где болят суставы. Этот метод, конечно, довольно болезненный, но зато эффективный. Повторять процедуру следует через день.Авитаминоз. Чтобы обогатить кровь витаминами, необходимо принимать по чайной ложке свежеотжатого сока молодой крапивы за полчаса до еды три раза в день, запивая целым стаканом воды.Диабет и контроль глюкозы. Поддерживать здоровье при сахарном диабете и сохранять в норме уровень глюкозы в крови поможет настой из крапивы или же употребление листьев в составе свежих овощных салатов, супов и других блюд.Выпадение волос и перхоть. Наши предки использовали сок крапивных листьев и отвар из них для ополаскивания волос, чтобы они были крепкими, блестящими и густыми. На сегодняшний день эти рецепты перестали пользоваться популярностью, но это вовсе не умоляет их эффективности.Отравление. После алкогольного или пищевого отравления вам не помешает очистить кровь, а для этого можно приготовить настой из корня и листьев крапивы и принимать его не более недели по 50 мл три раза в день за 30 минут до еды. Готовится он так: три столовые ложки измельченного корня и листьев крапивы залить стаканом кипятка, дать настояться и остыть в течение часа, процедить. Хранить в холодильнике.Использование крапивы безопасно для здоровья человека и, наоборот, очень даже полезно. Но все равно перед тем, как прибегнуть к ее помощи, следует проконсультироваться с врачом.К слову, беременным женщинам употреблять крапиву противопоказано.