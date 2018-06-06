Долгожители дали семь несложных советов по здоровью

Соблюдая рекомендации долгожителей, вы сможете увеличить срок своей жизни.Пока эликсир молодости не изобретен, ученые продолжают трудиться над тем, как человечеству помочь остановить приближение старости и увеличить продолжительность жизни.Почему-то некоторые живут не менее столетия в бодром теле и здравом уме, а другие в 60 выглядят на 80 и имеют кучу проблем со здоровьем. Долгожители поделились своими правилами жизни, которые могут пригодиться каждому, кто хочет оставаться здоровым и красивым, несмотря на год рождения.Эти несложные правила помогут вам стать долгожителями:1. Активный образ жизни. Наверное, вы неоднократно слышали, что движение - это жизнь. Долгожители все, как один, утверждают, что в течение всей своей жизни никогда не лежали днями напролет, а старались быть максимально активными. Они делают зарядку по утрам, проводят много времени на свежем воздухе, много ходят пешком. Как видите, чтобы прожить до 100 лет, необязательно становиться профессиональным спортсменом.2. Контроль артериального давления. Гипертонию нередко называют "тихой убийцей" современного человечества. Проблемы с высоким давлением есть у многих людей, но каждый в силах их устранить, если вовремя обратится к врачу и будет следовать его советам.3. Сбалансированный рацион питания. Употребление витаминизированных, полезных для здоровья продуктов, увеличивает продолжительность жизни, потому что способствует защите организма от многочисленных недугов и укрепляет иммунитет.4. Поддерживать нормальный вес. Ожирение - это риск преждевременной смерти, в связи с чем медики советуют избавляться от лишних килограммов всем тем, у кого они есть. К тому же, среди долгожителей вы редко можете встретить тучного человека.5. Отказаться от курения. Во-первых, никотин провоцирует кислородное голодание клеток, от чего запускаются процессы преждевременного старения. Во-вторых, курение в буквальном смысле слова гробит здоровье сосудов и сердца, а также может стать причиной рака легких и не только.6. Контроль холестерина. Липопротеиды низкой и очень низкой плотности, то есть "плохой" холестерин, способствуют развитию серьезных сосудистых и сердечных заболеваний, поэтому очень важно контролировать уровень холестерина и не допускать его повышения.7. Общение. Одинокие люди, не поддерживающие контактов с окружающими людьми, быстрее стареют и раньше умирают. Этот факт был доказан учеными не единожды.Возьмите на вооружение советы долгожителей и, быть может, они помогут вам дожить до ста лет, а то и больше.