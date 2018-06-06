Мочегонное средство способно справиться с акне у женщин
В новом исследовании приняли участие больше 30000 представительниц прекрасного пола. 6684 участницы принимали спиронолактон, а 31614 - антибиотики. За год 14,4% участниц, принимавших спиронолактон, 13,4% из тех, кто принимал антибиотики, перешли на другое лечение. По словам специалистов, это свидетельствует о том, что спиронолактон и антибиотики обладают одинаковой эффективностью.
Поиск альтернативы антибиотиков является важной задачей в связи с проблемой устойчивости. Кроме того, длительный прием антибиотиков связан с волчанкой, воспалительным заболеванием кишечника, раком толстой кишки и молочной железы. Ученые отметили: спиронолактон влияет на мужские гормоны, поэтому для борьбы с акне у мужчин он не подходит.
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