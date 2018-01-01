5 категорий полезных продуктов, которые опасно есть натощак

Завтрак - важный и необходимый прием пищи, не устают напоминать диетологи. Но также важно правильно выбирать продукты для завтрака – далеко не вся полезная пища подходит для употребления натощак.Не все даже полезные и здоровые продукты можно есть по утрам. За ночь желудок полностью опустошается, поэтому нужна, в первую очередь, пища, которая не навредит незащищенным слизистым оболочкам органов пищеварения и не вызовет нежелательных реакций со стороны ЖКТ.«В результате неправильного питания, а именно употребления вредных для голодного желудка продуктов, могут развиться такие заболевания, как гастрит и язва», - приводится в издании мнение специалистов.В перечень наиболее вредных и нежелательных для употребления натощак продуктов в итоге вошли:Кофе. Как натуральный, так и растворимый.Ягоды и фрукты. Свежевыжатые из плодов соки – в той же категории.Холодные напитки. Абсолютно все, что достается из холодильника.Десертные изделия. Сдоба, торты, пирожки со сладкой начинкой, - в общем, все содержащие сахар и выпеченные из белой муки угощения.Кислые овощи и фрукты. Они способны вызывать раздражение даже со стороны «бронебойного» желудка.В части перечисленных продуктов содержатся кислоты, которые негативно влияют на пустой желудок, активизируя выделение сока и вызывая изжогу, а также другие нарушения пищеварения.Сладкое на голодный желудок вредно, поскольку это вызывает резкий выброс инсулина в кровь, после которого наступает такой же резкий спад. Постоянно «раскачивая» таким завтраком поджелудочную, можно спровоцировать преддиабетное состояние, а также страдать от приступов слабости, апатии и снижения трудоспособности.Что касается холодных напитков, то даже простая негазированная вода может спровоцировать спазмы желудка и пищевода. Если имеете привычку выпивать стакан воды после сна, следите за тем, чтобы она была не ниже комнатной температуры.