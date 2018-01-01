Неожиданный вывод экспертов: жевательная резинка полезна
Испытуемых исследовали во время ходьбы. Одна группа потребляла порошок, а другая жевала жевательные подушечки при ходьбе. Исследованию подверглась частота сердцебиения, затраты энергии и длина дистанции. В результате исследования оказалось, что у лиц, жующих жвачку, частота сердцебиения дважды превышала частоту сердцебиений тех, кто не жевал жвачку.
Данный эксперимент позволил сделать вывод, что если во время ходьбы жевать жевательную резинку, это поможет пройти большую дистанцию, и одновременно затратить больше энергии. Особенно это распространяется на лиц среднего возраста, в частности пожилых. Во время эксперимента не уделялось особое внимание количеству жевательных движений. Это задача дальнейших исследований.
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