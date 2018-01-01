Неожиданный вывод экспертов: жевательная резинка полезна

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Почти пятьдесят человек, как мужчин, так и женщин, участвовали в эксперименте о пользе жевательной резинки. Как выяснилось, при помощи этого привычного нам продукта возможно похудеть.Испытуемых исследовали во время ходьбы. Одна группа потребляла порошок, а другая жевала жевательные подушечки при ходьбе. Исследованию подверглась частота сердцебиения, затраты энергии и длина дистанции. В результате исследования оказалось, что у лиц, жующих жвачку, частота сердцебиения дважды превышала частоту сердцебиений тех, кто не жевал жвачку.Данный эксперимент позволил сделать вывод, что если во время ходьбы жевать жевательную резинку, это поможет пройти большую дистанцию, и одновременно затратить больше энергии. Особенно это распространяется на лиц среднего возраста, в частности пожилых. Во время эксперимента не уделялось особое внимание количеству жевательных движений. Это задача дальнейших исследований.