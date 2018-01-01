Диетологи рассказали о пользе чая из шиповника

У плодов шиповника есть собственные антибактериальные и фитонцидные качества. Из этого можно сделать вывод, собственно из шиповника, чай или отвар хорошо замедляет, либо стопроцентно уничтожают микробы, грибки.

Вот поэтому, так полезно употреблять чай из шиповника во время эпидемий.

Внимание надо обратить на высочайшее содержание витаминов в шиповнике, у него есть большой поливитаминный комплекс:

А, К, В2,E, P и большое количество витамина С. В шиповнике есть много фосфора, железа, дубильных веществ, эфирных
масел.

И поэтому чай и настой шиповника должен употребляться, как укрепляющее организм средство, при слабости, малокровии, во время излечения в последствии заболевания.

Из-за большего числа антиоксидантов шиповник считается действенным омолаживающим, тонизирующим, антивоспалительным и тонизирующим средством. Он принесёт пользу для сердца и сосудов, потому что понижает лишний
холестерин в крови, улучшает эластичность сосудов и спасает от инфаркта, и атеросклероза. Чай с шиповником может
уберечь от артрита, вывести из почек маленькие камушки.

Очищающее действие чая с шиповником
очень эффективное, Он лечит проблемы с пищеварением и хорошо помогает при излечении желчнокаменного заболевания.

При постоянном использовании данного напитка уйдёт лишняя полнота.
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