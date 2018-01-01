Диетологи рассказали о пользе чая из шиповника
Вот поэтому, так полезно употреблять чай из шиповника во время эпидемий.
Внимание надо обратить на высочайшее содержание витаминов в шиповнике, у него есть большой поливитаминный комплекс:
А, К, В2,E, P и большое количество витамина С. В шиповнике есть много фосфора, железа, дубильных веществ, эфирных
масел.
И поэтому чай и настой шиповника должен употребляться, как укрепляющее организм средство, при слабости, малокровии, во время излечения в последствии заболевания.
Из-за большего числа антиоксидантов шиповник считается действенным омолаживающим, тонизирующим, антивоспалительным и тонизирующим средством. Он принесёт пользу для сердца и сосудов, потому что понижает лишний
холестерин в крови, улучшает эластичность сосудов и спасает от инфаркта, и атеросклероза. Чай с шиповником может
уберечь от артрита, вывести из почек маленькие камушки.
Очищающее действие чая с шиповником
очень эффективное, Он лечит проблемы с пищеварением и хорошо помогает при излечении желчнокаменного заболевания.
При постоянном использовании данного напитка уйдёт лишняя полнота.
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