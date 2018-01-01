Врачи предложили способ замедлить старение, который доступен каждому

Ученые утверждают, что люди, которым пришлось по тем или иным причинам долго голодать, демонстрируют более медленное старение и в целом живут дольше.Исследователи российского Сколтеха и Медицинской школы Гарварда наблюдали способность голода замедлять старение организма на мышах. Они обнаружили, что, у грызунов, которые сидят на низкокалорийной диете, существенно тормозятся изменения, происходящие в ДНК по мере возраста и влияющие на многие негативные физиологические процессы старости.Те подопытные мыши, которые ели мало, в целом старели медленнее как на уровне ДНК, так и внешне.«Чем дольше животное находилось на низкокалорийной диете, тем активнее были выражены замедляющие старение процессы в его организме. Очевидно, что подобные диеты имеют накопительный эффект», - сказал в связи с этим ет аспирант Сколтеха Александр Тышковский.Представители науки давно пытаются постичь те механизмы, которые бы позволяли влиять на процессы старения, происходящие на молекулярном уровне. Одним из методов, позволяющих обрести «вечную молодость», по мнению ученых является воздействие на ДНК, поскольку она вовлечена в биологию старения самым непосредственным образом. В частности, это воздействие на процесс метилирования ДНК, который связан с активностью определенных генов.Голод, полагают исследователи, как раз оказывается тем рычагом воздействия, который затрагивает взаимодействие структур на молекулярном уровне. Вероятно, он ведет к отключению активности генов, ответственных за развитие «возрастных» болезней, и тем самым продлевает период молодости организма.