В Швеции разработали новое лекарственное средство под названием «Хивис», как заявляют врачи с помощью него вероятность заражения ВИЧ можно снизить. А именно, более чем на половину, что доказывается испытаниями, обнародованными во Франции.Что есть ВИЧ? Это вирус иммунодефицита. Профессор Варен рассказал о достижениях, которые заключаются в том, что у всех пациентов, которым была введена вакцина, повысилось количество антител и иммунных клеток. Это доказывает, что вероятность заражения ВИЧ можно снизить.Сейчас было бы слишком самонадеянно заявлять, что данный препарат защищает от вируса иммунодефицита, но то, что благодаря нему вероятность заражения ВИЧ можно снизить – это факт. Впервые данный препарат был испытан на здоровых людях, в результате у 90% испытуемых появился иммунитет к ВИЧу. Полные результаты данных исследований пока не опубликованы, но уже говорят, что они являются сенсационными.