Названо средство для защиты от смертельных болезней

Учеными из британских Public Health England и Royal College of General Practitioners было обнаружено: ежедневная 10-минутная прогулка может давать для здоровья позитивный эффект, не уступающий в своей значительности эффекту от более серьезных нагрузок. Оживленная десятиминутная прогулка, занимающая около 1000 шагов, способствует снижению смертности на 15% - таково итоговое резюме исследователей.Ученые заявили, что ежедневная оживленная прогулка является наиболее простым, но притом эффективным способом улучшить общее состояние здоровья человека. Выполнение данного условия связано с уменьшением риска диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых видов онкологических заболеваний, подчеркнули авторы проекта.Представителей науки беспокоит тот факт, что население Великобритании становится все более ленивым и физически инертным. Исследование показало, что 20% населения не тратят на физическую активность и 30 минут в неделю. По словам экспертов, почти треть людей при этом ссылаются на недостаток времени, около четверти людей говорят, что они слишком устают от работы и повседневных дел, чтобы еще и регулярно тренироваться.Научные специалисты пытаются донести до населения простую мысль о том, что для поддержания активности не нужно быть спортсменами, - достаточно вводит в свою жизнь небольшие изменения.Председатель Королевского колледжа врачей общей практики Профессор Хелен Стокс-Лэмпард заявила: «Небольшие, часто довольно простые изменения образа жизни могут оказать действительно положительное влияние на наше здоровье. Ежедневная оживленная 10-минутная прогулка приведет к тому, что сердце начнет лучше работать, это улучшит настроение и снизит риск серьезных проблем со здоровьем».Ученые предупреждают, что многие хронические и опасные болезни, включая диабет типа 2 и сердечные заболевания, связаны именно с недостатком двигательной активности. Официальная рекомендация для взрослых, составленная представителями британского здравоохранения, звучит так: 150 минут в неделю необходимо тратить на физическую активность, от умеренной до энергичной.