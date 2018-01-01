Витамин B3 предотвращает гибель нервных клеток при болезни Паркинсона

Как известно, у людей с болезнью Паркинсона погибают нервные клетки в области мозга, связанной с движением. Специалисты из Германии установили, что этим людям может помочь витамин B3. Ученые собрали образцы клеток кожи у людей с болезнью Паркинсона. Затем эти клетки превратили в нейроны.Исследователи заметили в клетках ген GBA, часто встречающийся у людей с болезнью Паркинсона. Этот ген связан с тремором, хронической усталостью, ригидностью мышц и замедлением движений. Митохондрии ("энергетические станции") в изучаемых клетках работали неправильно. Они потребляли меньше энергии, чем митохондрии в обычных клетках.Потом ученые воздействовали на клетки витамином B3. Благодаря этому образовывались новые митохондрии. Соответственно, производство энергии возрастало. После специалисты провели второй эксперимент. Они давали мушкам с геном GBA витамин B3. У этих мушек дольше не появлялись симптомы болезни Паркинсона. Кроме того, у них погибало меньше нейронов.