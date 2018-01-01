Назван продукт, который защитит от сахарного диабета

Коровье молоко содержит вещества, понижающие концентрацию инсулина в крови между приемами пищи. А это, в свою очередь, снижает риск развития таких патологий, как диабет и инсульт. Американские ученые обнаружили, что пол-литра молока в день способны защитить ребенка от диабета 2-го типа.Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе 353 пациентов с ожирением. Возраст участников составлял от 3 до 18 лет. Выяснилось, что уровень инсулина в крови, взятой натощак, у детей, выпивавших минимум 0,5 литра молока в день, был на 50% ниже, чем у остальных участников.Исследователи рекомендуют родителям включать молоко в ежедневный рацион своих детей. Ученые подчеркивают: детей с лишним весом не нужно лишать этого полезного продукта. Таким детям просто стоит перейти на молоко с низким содержанием жира.