Наиболее агрессивные напитки, от которых страдает желудок

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Желудок играет важнейшую роль в переваривании пищи и напитков, которые мы употребляем. Именно в этом органе начинается усвоение различных питательных веществ, которое продолжается в кишечнике. Поэтому зачастую от неправильной пищи первым страдает желудок.Осуществление этих процессов во многом зависит от типа употребляемой пищи и от того, как мы её едим. Иногда мы принимаем слишком агрессивные для желудка напитки. Причиной этого могут быть как и вредные привычки, так и отсутствие необходимой информации.Желудок и наиболее агрессивные напитки1. АлкогольИменно алкоголь считается наиболее агрессивным для желудка и других органов человека напитком.Алкогольные напитки токсичны, поэтому их необходимо принимать изредка и в небольших количествах. Негативные последствия употребления алкоголя распространяются не только на желудок, но и на печень, кишечник, сердце и другие важные органы.Алкогольные напитки наносят вред нашему организму сразу же после их приёма.Следует помнить о том, что алкоголь не содержит питательных веществ, необходимых нашему организму, при этом он довольно калориен. Такие напитки обладают мочегонными свойствами, поэтому злоупотребление алкоголем легко приводит к обезвоживанию.Это одна из причин того, что после приёма алкоголя нас беспокоят жажда и похмелье.Необходимо понимать, что любые алкогольные напитки вредны для нашего организма. Особенно это касается крепких алкогольных напитков и тех из них, которые содержат химические добавки — именно от них зачастую страдает желудок.В таких напитках содержится слишком много сахара и калорий, что со временем способно сильно навредить нашему здоровью.Наиболее распространённые агрессивные алкогольные напиткиАгуардьенте: один из наиболее вредных алкогольных напитков. Его вред объясняется особенностями дистилляции. Приготовленные на базе фруктов агуардьенте содержат слишком много сахара, а наиболее крепкие виды этого напитка имеют 50 градусов крепости.Амаретто: может содержать до 300 килокалорий. Этот напиток содержит много ненатуральных ингредиентов, добавляемым при его приготовлении. Одна порция амаретто может содержать до 57 граммов сахара.Анисовый ликёр: ещё один из наиболее вредных для желудка напитков. Название ликёра происходит от плодов растения, на базе которого готовят этот напиток. В нем содержится большое количество этилового спирта. Бывает, что анис используют и для приготовления других ликеров.В некоторых странах считается, что эти напитки способствуют перевариванию пищи, именно поэтому их так часто употребляют. Они довольно калорийны: одна порция такого напитка может содержать от 295 до 300 килокалорий.Коктейли также отличаются высокой калорийностью. Для их приготовления часто используют ром, текилу, джин или водку, смешивая их с различными газированными напитками типа колы. Подобная комбинация делает коктейли ещё калорийнее и повышает концентрацию алкоголя.Ром: этот ликёр чаще всего готовят из сахарного тростника, в связи с кем в нем содержится слишком много сахара. Одна порция рома может содержать около 244 килокалорий. Помимо этого ром обладает высокой крепостью. Довольно часто его используют для приготовления коктейлей, например, мохито.Водка: очень часто водку смешивают с энергетическими напитками. Она является одним из наиболее агрессивных для желудка напитков. Дело в том, что водка имеет 42 градуса крепости, а в каждой её порции содержится около 300 килокалорий.2. Стимулирующие напитки, от которых страдает желудокКофе, чай и газированные напитки также требуют от нас меры. Дело в том, что в этом случае излишества также могут негативно повлиять на наш желудок.Злоупотребление ими способно вызвать вздутие живота и нанести вред слизистой оболочке желудка. В результате у человека повышается риск появления таких проблем со здоровьем, как язва желудка и бессонница.3. Алкогольные энергетические напиткиОсобый вред нашему организму наносит смесь алкогольных и стимулирующих напитков. Их приём способен вызывать нарушения пищеварения, расстройства метаболизма и негативно влиять на наш сон. Высокое содержание этилового спирта и калорий может приводить к обезвоживанию.Что касается других последствий для здоровья, необходимо отметить риск отравления такими напитками, которое в самых тяжёлых случаях может привести к развитию алкогольной комы.Хотя эти напитки могут показаться практичными и стимулирующими, подобные смеси алкоголя и возбуждающих субстанций способны нанести серьёзный вред организму человека.