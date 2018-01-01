Риск удаления гланд может перевешивать пользу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Удаление миндалин и аденоидов в детском возрасте увеличивает долгосрочный риск респираторных аллергических и инфекционных заболеваний, показывает исследование.Небные и носоглоточные миндалины, стратегически расположенные в носу и горле, соответственно, являются первой линией защиты, распознающей воздушные патогены (бактерии и вирусы) и дающей иммунный ответ для их уничтожения. Патологические разрастания носоглоточных миндалин называют аденоидами, а воспаление небных миндалин хорошо известно как тонзиллит или ангина.Ученые из Австралии, Дании и США предлагают обновленную оценку альтернатив общим педиатрическим операциям по удалению миндалин (тонзиллэктомии) для лечения хронического тонзиллита или аденоидов (аденоидэктомии) для лечения рецидивирующих инфекций среднего уха.Группа исследователей в течение 30 летнаблюдала за здоровьем 1 189 061 детей, родившихся в Дании между 1979 и 1999 годами. Из них в течение первых 9 лет жизни (именно тогда эти ткани наиболее активны в развивающейся иммунной системе) 17 460 человек подверглись аденоидэктомии, 11 830 - тонзиллэктомии и 31 377 - аденотозиллектомии (удалялись как миндалины, так и аденоиды). Других заболеваний дети не имели. Анализ показал следующее:Тонзилэктомия связана с почти трехкратным относительным риском заболеваний верхних дыхательных путей – астмы, гриппа, пневмонии и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ - зонтичный термин для таких заболеваний, как хронический бронхит и эмфизема).Аденоидэктомия характеризуется более чем удвоенным относительным риском ХОБЛ и почти удвоенным относительным риском заболеваний верхних дыхательных путей и конъюнктивита.Исходя из статистики, ученые подсчитали, что у одного из пяти пациентов после тонзилэктомии развивается инфекция верхних дыхательных путей, которая в ином случае бы не появилась.Эффективность лечения болезней, по поводу которых проводились операции, оказавшиеся в фокусе исследования, оказалась смешанной, в том числе:Аденоидэктомия значительно снизила риск нарушений сна.Обе операции не влияли на течение синуситов.После аденотозиллектомии относительный риск воспаления среднего уха увеличился в четыре-пять раз, риск синусита также значительно увеличился.Таким образом, некоторые краткосрочные преимущества операции не перекрывают долгосрочные риски, которые либо значительно повышаются после операции, либо существенно не меняются.Появляется все больше информации о функции иммунных тканей и последствиях их удаления. Особенно выразительны они в периоды, когда организм развивается, поэтому исследователи отмечают необходимость удаления миндалин и аденоидов лишь при условии серьезных проблем.Ученые заключают, что во многих случаях не следует спешить с операцией, при нетяжелых случаях разумным выбором было бы динамическое наблюдение.Валерия Сема