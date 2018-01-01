Риск удаления гланд может перевешивать пользу
Небные и носоглоточные миндалины, стратегически расположенные в носу и горле, соответственно, являются первой линией защиты, распознающей воздушные патогены (бактерии и вирусы) и дающей иммунный ответ для их уничтожения. Патологические разрастания носоглоточных миндалин называют аденоидами, а воспаление небных миндалин хорошо известно как тонзиллит или ангина.
Ученые из Австралии, Дании и США предлагают обновленную оценку альтернатив общим педиатрическим операциям по удалению миндалин (тонзиллэктомии) для лечения хронического тонзиллита или аденоидов (аденоидэктомии) для лечения рецидивирующих инфекций среднего уха.
Группа исследователей в течение 30 летнаблюдала за здоровьем 1 189 061 детей, родившихся в Дании между 1979 и 1999 годами. Из них в течение первых 9 лет жизни (именно тогда эти ткани наиболее активны в развивающейся иммунной системе) 17 460 человек подверглись аденоидэктомии, 11 830 - тонзиллэктомии и 31 377 - аденотозиллектомии (удалялись как миндалины, так и аденоиды). Других заболеваний дети не имели. Анализ показал следующее:
Тонзилэктомия связана с почти трехкратным относительным риском заболеваний верхних дыхательных путей – астмы, гриппа, пневмонии и хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ - зонтичный термин для таких заболеваний, как хронический бронхит и эмфизема).
Аденоидэктомия характеризуется более чем удвоенным относительным риском ХОБЛ и почти удвоенным относительным риском заболеваний верхних дыхательных путей и конъюнктивита.
Исходя из статистики, ученые подсчитали, что у одного из пяти пациентов после тонзилэктомии развивается инфекция верхних дыхательных путей, которая в ином случае бы не появилась.
Эффективность лечения болезней, по поводу которых проводились операции, оказавшиеся в фокусе исследования, оказалась смешанной, в том числе:
Аденоидэктомия значительно снизила риск нарушений сна.
Обе операции не влияли на течение синуситов.
После аденотозиллектомии относительный риск воспаления среднего уха увеличился в четыре-пять раз, риск синусита также значительно увеличился.
Таким образом, некоторые краткосрочные преимущества операции не перекрывают долгосрочные риски, которые либо значительно повышаются после операции, либо существенно не меняются.
Появляется все больше информации о функции иммунных тканей и последствиях их удаления. Особенно выразительны они в периоды, когда организм развивается, поэтому исследователи отмечают необходимость удаления миндалин и аденоидов лишь при условии серьезных проблем.
Ученые заключают, что во многих случаях не следует спешить с операцией, при нетяжелых случаях разумным выбором было бы динамическое наблюдение.
Валерия Сема
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