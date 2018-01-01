Названы самые опасные диеты

Принято считать, что диеты с высоким содержанием белка вроде диеты Аткинса приводят к снижению веса и в целом довольно полезны. Диета Аткинса повышает риск сердечной недостаточности.Так, при низкоуглеводной диете сердце теряет способность обеспечивать достаточную циркуляцию кислорода в крови. Это доказали длительные наблюдения за 2440 добровольцами 42-60 лет. Оказалось, люди, потреблявшие белок в больших объемах, имели риск сердечной недостаточности, повышенный на одну треть. В целом риск был в большей степени, если в рационе преобладал молочный и животный белок (49% и 43%). Растительный белок повышал риск на 17%.К слову сказать, ранее было доказано, что диеты с низким содержанием углеводов опасны для женщин, желающих завести ребенка. Исследователи выяснили, что у женщин, придерживающихся низкоуглеводной диеты, на 30% чаще рождаются дети с дефектами нервной трубки.К дефектам нервной трубки относятся расщепление позвоночника и анэнцефалия - полное или частичное отсутствие больших полушарий головного мозга, костей свода черепа и мягких тканей. Фолиевая кислота уменьшает риск дефектов нервной трубки. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам на время беременности отказаться от низкоуглеводной диеты.